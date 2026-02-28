Efraín Juárez revela frustración en Pumas por no pasar del empate ante Xolos

Aunado a eso, el estratega se dijo ilusionado por el rendimiento de su escuadra y por mantener el estatus de invicto en lo que va del Clausura 2026

Efraín Juárez, técnico de los Pumas de la UNAM no ocultó su molestia tras el empate ante Xolos de Tijuana, rival ante el cual considera hicieron lo necesario para cortarle el invicto como locales.

“La realidad es que no nos vamos satisfechos, esa es la realidad. Me parece que ante un rival importante que hace quince partidos no pierde en casa, sabemos que era difícil, el equipo se comportó, el equipo generó. Esa sensación que hace muchos años no se tenía de venir a una cancha tan complicada y que a veces con el empate te iba satisfecho, pues realmente adentro hay en el vestidor con ellos, hay una sensación de frustración”, señaló Juárez.

Por otra parte, el estratega auriazul indicó estar ilusionado por lo visto por sus jugadores tras ocho jornadas, donde han llevado al equipo a estar en el subliderato además de no sumar derrotas en lo que va del Clausura 2026.

“Realmente estoy encantado, estoy satisfecho, estoy ilusionado, estoy agradecido. Creo que han entendido la idea, el compromiso, el esfuerzo, lo que hacen cada día, cada entrenamiento y que lo reflejan dentro de la cancha”.

Juárez aplaude el nivel de su equipo, el cual los tiene peleando en la cima |Imago7

Finalmente, Efraín declaró que buscará afinar la toma de decisiones a la hora de atacar al rival, con el propósito de mantenerse en la cima como la mejor ofensiva del certamen, con quince anotaciones hasta ahora.

“Yo creo que la toma de decisiones en el último tercio, que es lo más difícil. Creo que el equipo está generando momentos para llegar a ese último tercio, pero es ahí donde debemos tener la calma de dar el pase. Ahí es una toma de decisión que tenemos que mejorar, a lo mejor con el paso del tiempo”, concluyó.

Para la jornada 9, los Pumas y Juárez tendrán una prueba de fuego en el Clausura 2026, esto tras recibir a los Diablos Rojos del Toluca a media semana, quien marcha al momento en la cuarta posición de la tabla general con 15 unidades.

