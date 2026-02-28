Tiafoe se medirá a Cobolli en la final del Abierto Mexicano de Tenis Telcel

La participación del mexicano Rodrigo Pacheco llegó a su fin en la antesala de la gran final de dobles

Frances Tiafoe aseguró su lugar en la gran final del Abierto Mexicano de Tenis Telcel tras imponerse en una intensa semifinal disputada en la Arena GNP Seguros ante su compatriota Brandon Nakashima. El estadounidense mostró carácter para venir de atrás y cerrar el encuentro con parciales de 3-6, 7-6 y 6-4, en un duelo que mantuvo al público al filo de la butaca.

El arranque fue complicado para Tiafoe, quien cedió el primer set ante la solidez de Nakashima desde el fondo de la cancha. Sin embargo, el octavo sembrado reaccionó en el segundo parcial, que se definió en un tiebreak lleno de tensión, antes de tomar el control definitivo en la tercera manga con mayor agresividad y consistencia en su servicio. La remontada confirmó su condición de favorito y su ambición por conquistar el título en Acapulco.

En la otra semifinal, el italiano Flavio Cobolli protagonizó otra batalla de alto voltaje frente a Miomir Kecmanovic. Cobolli se quedó con el pase a la final tras imponerse con parciales de 7-5, 3-6 y 6-4, demostrando temple en los momentos clave y capacidad de respuesta tras perder el segundo set. El europeo supo ajustar su estrategia para neutralizar el juego del serbio y sellar su clasificación.

Será una final inédita en el puerto la que se llevará a cabo este sábado 28 de febrero, con dos jugadores que llegan en gran forma y que han sabido superar encuentros exigentes en las rondas previas. Tiafoe buscará hacer valer su experiencia en este tipo de escenarios, mientras que Cobolli intentará coronar una semana soñada en uno de los torneos más prestigiosos del continente.

Rodrigo Pacheco cae en dobles y se despide del abierto en semifinales

La aventura de Rodrigo Pacheco en el Abierto Mexicano de Tenis 2026 llegó a su fin en la antesala de la gran final de dobles, repitiendo por segundo año consecutivo una actuación que lo colocó inesperadamente entre las últimas rondas del torneo más importante del deporte blanco en Latinoamérica. El joven mexicano volvió a ilusionar al público de Acapulco con una destacada participación que confirmó su crecimiento competitivo.

Acompañado del español Rafael Jodar, Pacheco encontró su mejor versión durante la semana; sin embargo, en semifinales se toparon con una prueba de máxima exigencia. El alemán Alexander Zverev, cuarto mejor tenista del mundo, y el brasileño Marcelo Melo impusieron su experiencia para llevarse el triunfo en sets corridos por 3-6 y 5-7, silenciando por momentos a un Grandstand repleto que alentó sin descanso al único representante local que seguía con vida.

Con apenas 20 años, Pacheco Méndez dejó escapar la oportunidad de convertirse en el primer mexicano en conquistar el ATP 500 de Acapulco, luego de cometer errores puntuales en momentos decisivos. Aunque Santiago González ya había disputado finales en el pasado, el yucateco tuvo cerca la hazaña en esta edición. Del otro lado, Zverev encontró en los dobles un premio de consolación tras su eliminación en singles y ahora está a un paso de sumar un nuevo título en Acapulco, donde ya conquistó la corona en 2021.

