Independiente Medellín vs Atlético Bucaramanga, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: resultado y goles de la jornada 9

El DIM y los ‘Leopardos’ ponen fin a la jornada sabatina en el FPC.

Medellín vs Bucaramanga, en vivo | Claro Sports

Se baja el telón de la jornada sabatina. El DIM y Atlético Bucaramanga se batirán en el Atanasio previo a sus asuntos internacionales. Uno jugará la tercera fase de Copa LIbertadores ante Juventud de Uruguay, mientras que el otro disputará a partido único, ante América, un cupo a la fase de grupos de Sudamericana.

Los del ‘Poderoso’, golpeados por la durísima lesión de Léider Berrío al romperse los ligamentos de su rodilla, necesitan de un envión para sumar su primer triunfo en casa. Del otro lado, el ‘Leopardo’ espera salir de su “empatitis” en los últimos duelos. Duelo muy atractivo entre dos equipos que salen a atacar y proponer.

Horario del partido Medellín vs Bucaramanga hoy, sábado 28 de febrero

Este cotejo, válido por la novena fecha, se llevará a cabo a partir de las 8:30 de la noche en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín con el arbitraje del quindiano Jhon Ospina.

Alineaciones de Independiente Medellín vs Bucaramanga para la fecha 9, al momento

Así forma el Medellín: Aldaír Quintana; Aldaír Gutiérrez, Jéfferson Mena, José García, Fredy Hinestroza; Juan Mosquera, Gustavo Charrupí, Aldaír Zárate, Kevin Londoño; Émerson Batalla y Luciano Pons.

Así forma Bucaramanga: Salvador Ichazo; Esnéyder Mena, Kevin Mantilla, Marlon Balanta, Malcom Palacios; Halam Loboa, Alexis Serna, Diego Moreno; Enzo Larrosa, Francisco Fydriszewski y Francisco Chaverra.

¿Quién transmite en vivo Independiente Medellín vs Bucaramanga y dónde mirar en TV y streaming?

A través de los canales de Win Sports y Win+ Fútbol, usted podrá seguir las emociones del compromiso, al igual que Win Play en su plataforma streaming.

