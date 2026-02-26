Resultados de las loterías Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 25 de febrero de 2026

Resultados – Lotería del Meta.

Los chances y las loterías cumplen un papel importante en la actualidad colombiana. Dicho esto, la población apostadora está pendiente día tras día de los números ganadores de estos sorteos, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este miércoles 25 de febrero del 2026.

Baloto

Baloto 02 06 11 28 31 – Superbalota 14
Baloto Revancha 15 24 34 38 43 – Superbalota 08

Lotería del Valle

Valle 1971 – Serie 302

Lotería del Meta

Meta 9770 – Serie 023

Lotería de Manizales

Manizales 8560 – Serie 213

Dorado
Mañana 7277 – La 5ta 3 – Tarde 6357 – La 5ta 5

Culona
Día 9600 – Noche 6259

Astro Sol
8992 – Signo Géminis

Astro Luna
1212 – Signo Sagitario

Pijao de Oro
8463 – La 5ta 2

Paisita
Día 5809 – La 5ta 6 – Noche 9117

Chontico
Día 2965 – La 5ta 4 – Noche 4748 – La 5ta 8

Cafeterito
Tarde 1797 – La 5ta 2 – Noche 9129 – La 5ta 7

Sinuano
Día 4964 – La 5ta 3 – Noche 8640 – La 5ta 0

Cash Three
Día 187 – Noche 512

Play Four
Día 1220 – Noche 5415

Samán
Día 1743

Caribeña
Día 5172 – La 5ta 5 – Noche 7581 – La 5ta 6

Motilón
Tarde 7720 – La 5ta 8 – Noche 3514 – La 5ta 8

Fantástica
Día 7016 – La 5ta 6 – Noche 2150 – La 5ta 1

Antioqueñita
Día 3481 – La 5ta 0 – Tarde 9029 – La 5ta 8

Win 4
8691

Evening
6034

