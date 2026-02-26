Resultados de las loterías Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 25 de febrero de 2026
Todos los detalles y números ganadores en Claro Sports.
- Resultado de Baloto y Revancha: consulte los números que cayeron hoy | 25 de febrero de 2026
- Resultado MiLoto hoy, 24 de febrero de 2026: estos son los números ganadores
- Resultados de las loterías Cruz Roja y Huila: números que cayeron y ganadores | 24 de febrero de 2026
Los chances y las loterías cumplen un papel importante en la actualidad colombiana. Dicho esto, la población apostadora está pendiente día tras día de los números ganadores de estos sorteos, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este miércoles 25 de febrero del 2026.
Baloto
Baloto 02 06 11 28 31 – Superbalota 14
Baloto Revancha 15 24 34 38 43 – Superbalota 08
Lotería del Valle
Valle 1971 – Serie 302
Lotería del Meta
Meta 9770 – Serie 023
Lotería de Manizales
Manizales 8560 – Serie 213
Dorado
Mañana 7277 – La 5ta 3 – Tarde 6357 – La 5ta 5
Culona
Día 9600 – Noche 6259
Astro Sol
8992 – Signo Géminis
Astro Luna
1212 – Signo Sagitario
Pijao de Oro
8463 – La 5ta 2
Paisita
Día 5809 – La 5ta 6 – Noche 9117
Chontico
Día 2965 – La 5ta 4 – Noche 4748 – La 5ta 8
Cafeterito
Tarde 1797 – La 5ta 2 – Noche 9129 – La 5ta 7
Sinuano
Día 4964 – La 5ta 3 – Noche 8640 – La 5ta 0
Cash Three
Día 187 – Noche 512
Play Four
Día 1220 – Noche 5415
Samán
Día 1743
Caribeña
Día 5172 – La 5ta 5 – Noche 7581 – La 5ta 6
Motilón
Tarde 7720 – La 5ta 8 – Noche 3514 – La 5ta 8
Fantástica
Día 7016 – La 5ta 6 – Noche 2150 – La 5ta 1
Antioqueñita
Día 3481 – La 5ta 0 – Tarde 9029 – La 5ta 8
Win 4
8691
Evening
6034