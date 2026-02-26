Resultados de las loterías Valle, Meta y Manizales: números que cayeron y ganadores | 25 de febrero de 2026

Todos los detalles y números ganadores en Claro Sports.

Resultados – Lotería del Meta.

Los chances y las loterías cumplen un papel importante en la actualidad colombiana. Dicho esto, la población apostadora está pendiente día tras día de los números ganadores de estos sorteos, por tal motivo en Claro Sports les traemos todos los detalles de lo sucedido este miércoles 25 de febrero del 2026.

Baloto

Baloto 02 06 11 28 31 – Superbalota 14

Baloto Revancha 15 24 34 38 43 – Superbalota 08

Lotería del Valle

Valle 1971 – Serie 302

Meta 9770 – Serie 023

Lotería de Manizales

Manizales 8560 – Serie 213

Dorado

Mañana 7277 – La 5ta 3 – Tarde 6357 – La 5ta 5

Culona

Día 9600 – Noche 6259

Astro Sol

8992 – Signo Géminis

Astro Luna

1212 – Signo Sagitario

Pijao de Oro

8463 – La 5ta 2

Paisita

Día 5809 – La 5ta 6 – Noche 9117

Chontico

Día 2965 – La 5ta 4 – Noche 4748 – La 5ta 8

Cafeterito

Tarde 1797 – La 5ta 2 – Noche 9129 – La 5ta 7

Sinuano

Día 4964 – La 5ta 3 – Noche 8640 – La 5ta 0

Cash Three

Día 187 – Noche 512

Play Four

Día 1220 – Noche 5415

Samán

Día 1743

Caribeña

Día 5172 – La 5ta 5 – Noche 7581 – La 5ta 6

Motilón

Tarde 7720 – La 5ta 8 – Noche 3514 – La 5ta 8

Fantástica

Día 7016 – La 5ta 6 – Noche 2150 – La 5ta 1

Antioqueñita

Día 3481 – La 5ta 0 – Tarde 9029 – La 5ta 8

Win 4

8691

Evening

6034

