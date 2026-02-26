Crystal Palace vs Zrinjski, en vivo: transmisión partido UEFA Conference League 2026, en directo

Aunque los ingleses parten como favoritos para clasificar, los dirigidos por Igor Stimac esperan conquistar el Selhurst Park.

Prohibido tropezar. Crystal Palace y Zrinjski se juegan el todo por el nada en la Conference League este jueves, en el juego de vuelta de los playoffs a disputarse en el Selhurst Park. Y la fórmula será sencilla: el que gane, avanza. Todo gracias a la igualdad en la ida a un tanto. No te pierdas ningún detalle de este cotejo.

¿A qué hora inicia la transmisión de Crystal Palace vs Zrinjski hoy, 26 de febrero?

El juego de vuelta de los playoffs de la Conference League entre Crystal Palace y Zrinjski está pactado para las 3:00 p.m., hora colombiana. Por su parte, se espera que ruede el balón a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

Crystal Palace vs Zrinjski: ¿Cómo y dónde ver en vivo el partido de vuelta de los playoffs de la Europa League 2026?

La UEFA Conference League se vive y se puede seguir en Centroamérica por medio de la multiplataforma de Claro Sports. Por ello, el compromiso entre ingleses y bosnios no te lo puedes perder. Entre tanto, si te encuentras en suelo colombiano, el cotejo estará disponible en Disney+.

