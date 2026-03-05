El Golf es Claro, en vivo | Miércoles 4 de marzo

Esteban Galván encabeza una nueva propuesta dedicada al golf de élite en Claro Sports

Bajo la conducción de Esteban Galván, El Golf es Claro ofrece una propuesta exclusiva para los aficionados al golf de élite, con transmisiones centradas en los torneos más importantes del circuito internacional. El programa se enfoca en la precisión de cada jugada y realiza un análisis minucioso de lo que sucede en los fairways, llevando al público a los momentos más destacados de cada competencia.

Cada semana, el equipo de expertos de Claro Sports revisa el desempeño de las figuras más relevantes del golf y pone en foco las historias que definen la actualidad del deporte. Con una cobertura que fusiona experiencia, conocimiento y un enfoque narrativo especializado, el programa permite vivir de cerca cada ronda y cada golpe clave, siempre con la calidad distintiva de Claro Sports.

