Klinsmann da la clave para que el fútbol mexicano dé el siguiente paso en su evolución

El ex internacional de Alemania y seleccionador de Estados Unidos en Brasil 2014 analiza al balompié azteca y al tricolor

Durante más de cinco años, Jurgen Klinsmann fue el director técnico de la selección de Estados Unidos y conoce perfectamente el fútbol mexicano, al haberse enfrentado al tricolor en nueve ocasiones. En ese periodo, y realmente desde siempre, el balompié azteca ha tenido el objetivo de llegar a los cuartos de final de un Mundial, pero para ello, el alemán cree que hay que cambiar cosas en la Liga MX

En una sesión de prensa virtual organizada por la Bundesliga, Klinsmann aseguró que el futbolista mexicano tiene que salir de su zona de confort.

“Tiene mucho que ver con la situación en su país. La pregunta es para los jugadores. ¿Están interesados en dar el salto a Europa y, de vez en cuando, ‘meter los pies en el agua fría’? En México están muy bien pagados, ya que la Liga MX es una muy buena liga”, dijo Klinsmann.

Klinsmann aseguró que el jugador mexicano tiene el nivel para jugar en otras ligas, pero depende de la ambición de cada jugador el dar el salto al Viejo Continente.

“No es una cuestión de talento, México tiene jugadores con calidad. La pregunta es si están dispuestos a salir de su entorno y asumir el reto de Europa”.

Klinsmann no ha dirigido a ningún club o selección desde que dejó a Corea del Sur en el 2024, uno de los rivales de México para el siguiente Mundial y que le ilusiona ver jugar en el verano.

“Pasé un tiempo maravilloso en Corea del Sur, fue una experiencia muy buena. La calidad de los jugadores es muy alta, muchos de ellos están jugando en Europa. Ahora vendrán a México para el Mundial, así que no puedo esperar a ver ese partido“.

Un buen Mundial puede cambiarlo todo

La vitrina que es la Copa del Mundo, con todas las miradas puestas en los partidos de la justa mundialista, podría marcar un antes y después para el fútbol de un país según Klinsmann.

“Las cosas pueden cambiar repentinamente si México en este Mundial alcanza una semifinal. Si pasa eso, entonces todos los jugadores mexicanos estarán en la lista de todos los grandes clubes europeos“, afirmó el campeón del mundo en Italia 1990.

“La relación entre una liga y su selección es gigantesca. Mientras más lejos llegue un equipo en la Copa del Mundo, ese equipo va a ser buscado por scouts de los mejores equipos del mundo. Quizá tengamos esta conversación de nueva cuenta tras el Mundial y hablemos de los jugadores mexicanos que salieron de su país para venir a Europa”, agregó.

Klinsmann sabe la presión de tener un Mundial en casa

México recibirá por tercera vez la Copa del Mundo y por primera vez en 40 años, algo que Klinsmann vivió en 2006, cuando Alemania organizó la justa mundialista, y sabe que no es sencillo lidiar con la presión.

“Es un gran privilegio, pero también una responsabilidad enorme porque todo un país vive el torneo contigo. Siempre puedes convertir la presión adicional en mucha motivación“, concluyó Klinsmann.

