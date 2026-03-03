Posibles alineaciones de Atlético Nacional vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026

Este es uno de los duelos que más expectativa genera por la rivalidad que existe entre los conjuntos y un momento límite.

Atlético Nacional y Millonarios, en Copa Sudamericana.

Este es un gran momento en la Copa Sudamericana 2026. El formato de la segunda competencia en importancia del continente indica que dos equipos del mismo país deben medirse en la fase preliminar. Esa es la cita que tienen Atlético Nacional y Millonarios, en una serie a partido único que definirá un empate por penaltis

Posible alineación de Atlético Nacional para el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así formaría Atlético Nacional: David Ospina; Andrés Román, Simón García, William Tesillo, Milton Casco; Juan Zapata, Jorman Campuzano, Juan Regifo; Cristian Arango, Alfredo Morelos y Marlos Moreno. D.T.: Diego Arias.

Posible alineación de Millonarios para el partido de la fase preliminar de la Copa Sudamericana 2026

Así forma Millonarios: Diego Novoa; Andrés Llinás, Sergio Mosquera, Jorge Arias; Carlos Sarabia, Mateo García, Mackalister Silva, Rodrigo Ureña, Sebastián Valencia; Leonardo Castro y Rodrigo Contreras. D.T.: Fabián Bustos.

¿Cómo y dónde ver Atlético Nacional vs Millonarios por la Copa Sudamericana 2026?

El juego se programó en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín para las 7:30 p.m. de este miércoles, 4 de marzo. La transmisión estará en ESPN, accediendo con un cableoperador o por medio de Disney+.

