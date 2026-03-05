Marcha 8M 2026 en CDMX en vivo: ruta, horarios y todo sobre el Día Internacional de la Mujer

El trayecto abarcará avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, generando cierres viales y alteraciones en la circulación

¿Qué ruta tendrá la marcha del 8M 2026? | Reuters

Este 8 de marzo, la Ciudad de México será escenario de la Marcha 8M 2026, un evento clave en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. A partir de las 9:00 horas, diversos contingentes se concentrarán en varios puntos emblemáticos de la ciudad, como el Ángel de la Independencia, la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y el Monumento a la Revolución, para marchar hacia el Zócalo capitalino. La marcha tiene como objetivo visibilizar las luchas por los derechos de las mujeres y las desigualdades sociales, políticas y laborales que aún persisten en muchos ámbitos.

Este año, se espera una gran participación de colectivos feministas, grupos sociales, sindicales y políticos, con consignas que exigen justicia, igualdad y el cese de la violencia de género. La ruta recorrerá importantes avenidas como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Eje Central, lo que generará cierres viales y alteraciones en la circulación, por lo que se recomienda tomar precauciones. La jornada terminará por la tarde, cuando las participantes se reúnan en el Zócalo.

Horario de la Marcha 8M y puntos de reunión de los contingentes este domingo

La Marcha 8M 2026 en la Ciudad de México está programada para este domingo 8 de marzo, con actividades principales durante la mañana y la tarde. En varios puntos de la ciudad las concentraciones de contingentes comenzarán desde las 9:00 horas, aunque algunos grupos han fijado horarios específicos entre las 9:00 y la 13:00 horas para reunirse antes de avanzar al Zócalo. El inicio del recorrido general está previsto alrededor de las 10:30 o 12:00 horas, dependiendo del contingente. Los puntos de reunión principales confirmados por colectivos y convocantes incluyen:

Glorieta de las Mujeres que Luchan (sobre Paseo de la Reforma)

Ángel de la Independencia

Monumento a la Revolución

Fuente de la Diana Cazadora

Monumento a la Madre

Estación Metro Revolución

Estos espacios serán los principales sitios de partida hacia la plancha del Zócalo.

¿Cuáles son los contingentes que participan en la Marcha del 8M?

Para la Marcha del 8M 2026 en CDMX se prevé la participación de múltiples contingentes conformados por colectivos, organizaciones sociales y agrupaciones con diversas demandas y enfoques. Entre ellos se encuentran:

Familiares de víctimas de feminicidio y desaparecidas

Colectivas feministas y grupos de mujeres con infancias

Personas con discapacidad y colectivos transincluyentes

Comunidad universitaria

Organizaciones sindicales

Organizaciones de la sociedad civil

Organizaciones políticas

Estos grupos marcharán en bloques definidos, con orden establecido por la coordinación general de la movilización.

Ruta de la Marcha por el Día de la Mujer en la CDMX y calles bloqueadas

La ruta de la Marcha 8M 2026 se desarrollará desde diferentes puntos de la ciudad con destino final en la Plaza de la Constitución (Zócalo) de la Ciudad de México. En la mayoría de los casos, los contingentes avanzarán por Paseo de la Reforma, retomando avenidas del Centro Histórico como Avenida Juárez, Eje Central Lázaro Cárdenas y 5 de Mayo hasta llegar a la plancha del Zócalo.

Debido a esta movilización, se esperan cierres totales de vialidades principales, especialmente en tramos sobre Paseo de la Reforma y las avenidas que conectan con el Zócalo, desde la mañana hasta que concluyan las actividades del 8 de marzo.

¿Qué alternativas viales habrá por el 8M y a qué hora termina?

Por la marcha del 8M se anticipan alteraciones en la circulación vial en varias zonas del Centro y la zona de Paseo de la Reforma. Las autoridades suelen recomendar anticipar desplazamientos o usar rutas alternas que eviten el eje de la movilización. Las calles afectadas principalmente serán:

Paseo de la Reforma (desde la Glorieta de la Diana Cazadora hasta el Zócalo)

Avenida Juárez

Eje Central

Avenida 5 de Mayo

Estos cierres estarán vigentes desde la mañana y podrán prolongarse hasta la tarde, dependiendo del avance y la dispersión de los contingentes en el Zócalo.

¿Por qué se conmemora el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo? Origen e historia

El Día Internacional de la Mujer se conmemora cada 8 de marzo para reconocer la lucha histórica de mujeres por la igualdad de derechos sociales, políticos y laborales. Sus raíces se remontan a movimientos feministas y manifestaciones de mujeres trabajadoras desde finales del siglo XIX y principios del XX, cuando en países como Estados Unidos y Europa se exigían mejores salarios, jornadas laborales más justas y derechos civiles.

La propuesta de establecer un día internacional surgió en 1910, durante la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, donde convenidas delegadas de varios países aprobaron la idea de dedicar un día a la lucha por los derechos de las mujeres.

La fecha fue institucionalizada oficialmente por las Naciones Unidas en 1975, cuando declaró ese año como Año Internacional de la Mujer, y desde entonces el 8 de marzo se consolidó como el Día Internacional de la Mujer en la mayoría de los países como una jornada para visibilizar desigualdades y exigir igualdad de derechos.

TE PUEDE INTERESAR: