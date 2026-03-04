Atlético Nacional vs Millonarios, en vivo la Copa Sudamericana 2026: ¿Quién gana el partido de hoy?

Uno de los dos seguirá vivo en el plano internacional. Siga los detalles de un partidazo en el Atanasio Girardot.

6:17 p.m. | Recordemos la última parada de Millonarios en Copa Sudamericana. El año pasado clasificó a la misma instancia, pero solo jugó un partido. Cayó 1-0 ante Once Caldas en Manizales, con gol de Michael Barrios, desatando el último fracaso internacional del ‘Embajador’.

6:03 p.m. | Los últimos enfrentamientos de Atlético Nacional y Millonarios en el Atanasio Girardot:

27.09.2025 | Atlético Nacional 2-0 MIllonarios | Liga BetPlay 2025-II.

16.06.2025 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Cuadrangulares de Liga BetPlay 2025-I.

02.12.2024 | Atlético Nacional 1-1 Millonarios | Cuadrangulares de Liga BetPlay 2024-II.

11.02.2024 | Atlético Nacional 0-1 Millonarios | Liga BetPlay 2024-I.

6:02 p.m. | Hace poco llegó el bus de Atlético Nacional. Hubo una multitud en las afueras, con pólvora y cánticos, alentando desde la previa a la delegación que comanda Diego Arias.

6:01 p.m. | Medellín registra una temperatura de 21°C. Ha sido una tarde repleta de lluvia. Se prevé que baje a los 17°C finalizado el partido, con posibilidad alta de que cesen las precipitaciones en las inmediaciones del Atanasio Girardot. Eso sí, lo que está claro es que habrá plaza llena en el recinto.

6:00 p.m. | ¡Amigos! Sean todos bienvenidos a un nuevo despliegue de Claro Sports, ahora con la Copa Sudamericana. Dos escuadras gigantes de Colombia se pelean un boleto a la fase de grupos. Atlético Nacional y Millonarios, con claras obligaciones, se juegan una final anticipada que podría condicionar el panorama del semestre para los dos. El ganador irá a dicha instancia, mientras que el derrotado no tendrá más actividad internacional en todo el año.

Horario del partido Atlético Nacional vs Millonarios hoy, 4 de marzo

Este duelo, que se disputará por la primera fase de la Sudamericana, se disputará en el Estadio Atanasio Girardot a partir de las 7:30 de la noche (hora COL) con el arbitraje del brasileño Wilton Sampaio.

Alineaciones de Atlético Nacional vs Millonarios para la Copa Sudamericana, al momento

Así forma Atlético Nacional: Por confirmar. DT: Diego Arias.

Así forma Millonarios: Por confirmar. DT: Fabián Bustos.

¿Dónde ver el Atlético Nacional vs Millonarios en vivo? Canales de TV y streaming online

El servicio televisivo del cotejo, para toda Latinoamérica, será a través de ESPN y la plataforma de streaming Disney+. Por su parte, en Estados Unidos, el canal de beIN Sports trasmitirá la cita futbolera.

