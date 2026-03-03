Deportes TolimaO'Higgins

Posibles alineaciones de O’Higgins vs Deportes Tolima por la fase III de la Copa Libertadores 2026

El Teniente de Rancagua será testigo este miércoles del primer asalto que sostendrán chilenos y colombianos.

Probables formaciones de O’Higgins y Tolima. | Claro Sports

Con la mira puesta en la fase de grupos. Así llegan este miércoles O’Higgins y Tolima para el partido de ida de la fase III de la Copa Libertadores de América. Y es que, ambos conjuntos se han instalado en esta estación con bastante suspenso. Primero, el elenco chileno, que avanzó por penales ante Bahía; mientras que el ‘Pijao’ dejó en el camino al Deportivo Táchira. Estas serían las nóminas inicialistas de cada bando.

Posible alineación de O’Higgins para el partido de la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría O’Higgins: Omar Carabalí; Felipe Faúndez, Alan Robledo, Miguel Brizuela, Luis Pavez; Felipe Ogaz, Juan Leiva; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore; Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Posible alineación de Tolima para el partido de la Copa Libertadores 2026

  • Así formaría Tolima: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Angulo, Anderson Angulo, Júnior Hernández; Juan Pablo Nieto, Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Jersson González, Edwar López; Adrián Parra. DT: Lucas González.

¿Cómo y dónde ver O’Higgins vs Tolima por la fase III de la Libertadores?

El compromiso entre O’Higgins y Deportes Tolima, pactado para este miércoles, 4 de marzo, se podrá seguir en territorio colombiano a partir de las 7:30 de la noche, por medio de la señal de Espn 2.

