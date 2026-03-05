Fortaleza vs Jaguares, en vivo la Liga BetPlay 2026-I: ¿Quién gana el partido de hoy?

Siga las emociones del juego entre los ‘Amix’ y ‘Felinos’, válido por la fecha 10 del campeonato.

Horario del partido Fortaleza vs Jaguares hoy, 4 de marzo

Este duelo, válido por la décima jornada, se disputará a partir de las 8:00 p.m. (hora COL) en el Jaraguay de Montería con el arbitraje de Ferney Trujillo (Casanare).

Alineaciones de Fortaleza vs Jaguares para la Liga BetPlay, al momento

Así forma Fortaleza: Miguel Silva; Jhon Martínez, Yesid Díaz, Jhon Balanta, David Pisciotti; Leonardo Pico, Kevin Balanta; Andrés Arroyo, Jhon Velásquez, Richardson Rivas y Franco Pulicastro. DT: Sebastián Oliveros.

Así forma Jaguares: Diego Martínez; Jhon Altamiranda, Yan Mosquera, Carlos Henao, Mauricio Castaño; Johan Hinestroza, Royscer Colpa; Duván Rodríguez, Yairo Moreno, Kahiser Lenis y Andrés Rentería. DT: Gustavo Florentín.

¿Dónde ver el Fortaleza vs Jaguares en vivo? Canales de TV y streaming online

Para ver el compromiso, este miércoles, usted lo podrá seguir por la señal de Win Sports y Win+ Fútbol. O en su defecto, por vía streaming, el juego se transmite en Win Play.

