México cierra su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol con derrota ante Dodgers

La novena bicampeona de la Serie Mundial fue un gran sinodal para el conjunto azteca que debuta el próximo viernes

México cae ante Dodgers. | Reuters

La selección mexicana de béisbol cerró su preparación para el Clásico Mundial de Béisbol 2026 con un amistoso ante Los Angeles Dodgers, en el que cayeron 7-5. El encuentro se disputó en el Camelback Ranch, complejo de entrenamiento primaveral en Glendale, Arizona. Este fue un último test para el equipo de Benjamín Gil, que ahora se alista para su debut en el Clásico Mundial contra Gran Bretaña el próximo viernes.

Durante los primeros innings, ambos equipos intercambiaron carreras. Fue en la quinta entrada, donde el equipo mexicano consiguió empatar el juego 4-4, gracias a un hit productor que permitió que Alejandro Kirk y Jonathan Aranda anotaran. Sin embargo, Los Dodgers no tardaron en responder y tomaron la delantera con tres carreras adicionales.

A lo largo del juego, el equipo mexicano mostró momentos de brillantez, como un nuevo sencillo de Aranda que empató el marcador y un par de robos de base. Sin embargo, la diferencia en los últimos innings fue la sólida ofensiva de Los Dodgers.

Kendall George, con un imparable combinado con un error defensivo mexicano, impulsó la séptima carrera de Los Dodgers. La novena azteca intentó reaccionar, pero el bullpen angelino jugó un papel clave. El noveno inning ofreció una última oportunidad para México, con Joey Meneses conectando un doble que mantuvo viva la esperanza. No obstante, el equipo bicampeón de la MLB se encargó de cerrar el juego, ponchando a Serna y asegurando la victoria para los Dodgers por 7-5.

Pese a la derrota ante los Dodgers, el equipo mexicano pudo sacar valiosas lecciones de este partido. La ofensiva mostró destellos de calidad, con varios jugadores clave como Meneses y Aranda contribuyendo con hits importantes. El pitcheo también tuvo instantes sólidos, aunque no logró contener la ofensiva de Los Ángeles en los innings finales.

Con este resultado, México se prepara para su debut el viernes 10 de marzo, enfrentando a Gran Bretaña en Houston, Texas, en el primer día del Clásico Mundial de Béisbol. A pesar de la derrota, el equipo de Benjamín Gil dejó buenas sensaciones y ahora se enfoca en el torneo oficial.

Te puede interesar