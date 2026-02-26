Turco Mohamed enciende la polémica debido a los amistosos de la selección mexicana

El estratega cuestionó la manera en que se toman decisiones desde la Federación Mexicana de Fútbol cuando se trata de la carga de trabajo para los futbolistas

Mohamed durante el 2026 con el Toluca | Imago7

Antonio Mohamed volvió a encender el debate en el fútbol mexicano al pronunciarse sobre la planeación de partidos amistosos de la selección mexicana rumbo al Mundial de 2026. El actual entrenador de Toluca no se guardó nada y cuestionó la manera en que se toman decisiones desde la Federación Mexicana de Fútbol, especialmente cuando se trata de la carga de trabajo para los futbolistas que militan en la Liga MX.

En entrevista para Vamos.show, el ‘Turco’ fue directo al señalar que desde la federación no se priorizan los intereses de los clubes, algo que, desde su perspectiva, forma parte de la dinámica natural del entorno. “Lo que pasa es que ellos no piensan en los clubes y está bien, cada quien piensa en su culo, eso es así”, expresó fiel a su estilo frontal y sin rodeos.

Mohamed dejó claro que entiende la postura del cuerpo técnico nacional, aun cuando sus declaraciones pudieran parecer una crítica. Para el estratega argentino, cada institución vela por sus propios objetivos y resultados, por lo que el conflicto de intereses termina siendo inevitable en un calendario cada vez más apretado.

Incluso, reconoció que si estuviera en el lugar de Javier ‘Vasco’ Aguirre, probablemente actuaría de la misma manera, priorizando la preparación del combinado nacional por encima de cualquier otra consideración. “Si yo estaría en la selección podría pensar en lo mismo”, comentó, mostrando empatía hacia el actual seleccionador.

Más allá del señalamiento institucional, el técnico bicampeón del fútbol mexicano puso el foco en el desgaste físico de los jugadores, un tema que considera preocupante de cara a un torneo tan demandante como la Copa del Mundo. Desde su óptica, el problema no radica en los amistosos en sí, sino en la forma en que se gestionan las convocatorias.

“Lo que no es bueno es la cantidad de partidos que juegan, porque juegan siempre los mismos”, advirtió. Para Mohamed, la falta de rotación limita la posibilidad de observar nuevos prospectos y aumenta el riesgo de fatiga en los elementos habituales del Tricolor, quienes asumen una carga acumulada tanto en sus clubes como en la selección.

De cara al proceso mundialista, sus palabras reabren la discusión sobre el equilibrio entre clubes y selección nacional, en un contexto donde el calendario internacional exige resultados inmediatos. Mientras el camino hacia 2026 avanza, la polémica sobre la gestión de minutos y convocatorias promete mantenerse como uno de los temas centrales en el fútbol mexicano.

