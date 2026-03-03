Sporting vs Porto, en vivo la Copa de Portugal: resultado y goles de la semifinal de ida

Siga el primer sorbo de la final de la Copa de Portugal en el Estadio José Alvalade.

Sporting de Lisboa vs Porto

Inician las semifinales de la Copa de Portugal. Sin duda, la llave más atrapante invita al Sporting de Lisboa y Porto, los dos directos contrincantes por el liderato liguero, a buscar un cupo en la cita cumbre del certamen doméstico. El ganador se citará con el vencedor entre Torreense y Fate.

La escuadra de Lisboa, guiada por Luis Javier Suárez, viene de pasear a Estoril en la fecha 24 de la Primeira Liga. Del otro lado, el Porto hizo lo propio en casa contra el Arouca. Los ‘Dragones’ pican en punta con 65 unidades, mientras que el Sporting está cuatro puntos por debajo.

¿A qué hora inicia el Sporting de Lisboa vs Porto hoy, martes 3 de marzo de 2026?

Este duelo, válido por la ida de la semifinal, se disputará a partir de las 19:45 (hora local). Agéndese en su respectivo país para ver el cotejo:

México: 14:45 horas.

14:45 horas. Colombia: 15:45 horas.

15:45 horas. Argentina: 17:45 horas.

17:45 horas. Estados Unidos: 15:45 (ET), 14:45 (CT) y 12:45 (PT).

Alineaciones del Sporting vs Porto para la semifinal de ida, al momento

Así forma el Sporting de Lisboa: Rui Silva; Iván Fresneda, Osumane Diomandé, Gonçalo Inacio, Maximiliano Araújo; Morten Hjulmand, Idemasa Morita; Francisco Trincao, Geny Catamo, Luis Guilherme y Luis Suárez. DT: Rui Borges.

Así forma el Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Jan Bednarek, Pablo Rosario, Alberto Costa; Alan Varela, Seko Fofana, Rodrigo Mora; Pepe, William Gomes y Terem Moffi. DT: Francesco Farioli.

¿Dónde ver el Sporting de Lisboa vs Porto en vivo? Canales de TV y streaming online

En México no hay señal disponible para ver el compromiso. Por lo pronto, estos son los canales en otras zonas:

Colombia: Win Sports.

Win Sports. Argentina: Fox Sports.

Fox Sports. Estados Unidos: beIN Sports.

