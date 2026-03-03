México vs Dodgers: fecha, hora y dónde ver el amistoso rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026

La selección mexicana cierra su preparación rumbo al Clásico Mundial 2026 con un amistoso ante los Dodgers

La selección mexicana de béisbol entra en la recta final de su preparación rumbo al Clásico Mundial de Béisbol 2026 con una serie de encuentros ante clubes de Grandes Ligas. El equipo dirigido por Benjamín Gil sostendrá dos juegos de exhibición en Arizona antes del arranque oficial del torneo.

El conjunto mexicano superó 6-3 a los Arizona Diamondbacks el martes y un día después semedirá a los Los Angeles Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial. Ambos compromisos se disputarán en territorio estadounidense, dentro del calendario del Spring Training en la Liga del Cactus.

Estos duelos forman parte del plan de preparación previo al inicio del torneo internacional, en el que México competirá en el Grupo B junto a Estados Unidos, Italia, Gran Bretaña y Brasil. La primera fase de ese sector se jugará del 6 al 11 de marzo en el Daikin Park de Houston, mientras que las semifinales y la final están programadas en Miami.

México vs Dodgers: ¿Cuándo y a qué hora es el juego amistoso?

El encuentro entre México y Dodgers se disputará el miércoles 4 de marzo a las 14:05 horas, tiempo de la Ciudad de México. El partido marcará el cierre de la preparación del equipo nacional antes de su debut en el Clásico Mundial.

Para este compromiso, Benjamín Gil no había confirmado al lanzador abridor, mientras que el manager de Los Angeles, Dave Roberts, tampoco definió quién iniciará desde el montículo.

Clásico Mundial de Béisbol 2026: ¿Dónde ver el juego México vs Dodgers?

El juego de exhibición podrá seguirse en México a través de las señales de ESPN y TUDN, que transmitirán el duelo previo al inicio del torneo internacional. Mientras que en Estados Unidos por SportsNet LA. Si se quiere seguir via streaming, se debe entrar a MLB.TV.

México llega a esta edición tras haber alcanzado las semifinales en 2023, instancia en la que cayó ante Japón. Ahora, el equipo buscará iniciar con ritmo competitivo su participación en el certamen de 2026, con estos partidos de preparación ante clubes de Grandes Ligas como parte de su agenda previa al torneo.

