¡No hubo milagro! Barcelona se queda a un gol de forzar el alargue: Atlético a la final

El conjunto culé dejó todo en el Camp Nou, incluso, los sacrificios de Jules Koundé y Alejandro Balde

Lamine Yamal no pudo contra la defensa colchonera. | Reuters.

Se quedaron cerca. Barcelona derrotó 3-0 al Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, marcador que dejó al cuadro culé a un solo tanto de forzar la prórroga luego de que perdieran la ida 4-0. Con este resultado, el conjunto rojiblanco del Cholo Simeone accede a la final de la Copa del Rey, en busca de un título que salve su temporada.

El FC Barcelona inició la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey con la tarea de remontar un difícil 4-0 recibido en la ida ante el Atlético de Madrid. Desde el pitido inicial, el Camp Nou vibró con la intensidad de un cuadro culé que comenzó a presionar alto, buscando rápidamente el primer gol que recortara la diferencia. Lamine Yamal fue uno de los protagonistas en los primeros minutos, generando varias jugadas de peligro por la banda izquierda. Sin embargo, el Atlético de Madrid se mostró sólido en defensa y, a pesar de algunos intentos del Barcelona, el marcador seguía en cero.

La primera gran oportunidad para el Barcelona llegó en el minuto 17, cuando Ferran Torres, en un ‘penal en movimiento’, disparó desviado. Luego, Lamine Yamal volvió a poner en aprietos a la defensa rojiblanca con un centro que Fermín López no logró rematar, lo que permitió al Atlético despejar el peligro. El Barcelona, sin embargo, no cedía y continuaba buscando la forma de perforar la portería de Musso. En el minuto 30, llegó el primer gol de la noche: Lamine Yamal, tras una jugada individual, centró al área y Marc Bernal, con un toque preciso, anotó el 1-0, reduciendo la diferencia global a 4-1.

El Camp Nou se encendió con la anotación, pero el Barcelona no podía relajarse. En el minuto 34, los culés seguían dominando el balón y presionando al Atlético, que se replegaba con todo en su campo. En el minuto 45+2, Pedri fue derribado en el área por Marc Pubill, lo que le dio al Barcelona la oportunidad de un penalti. Raphinha se encargó de ejecutarlo y, con calma, marcó el 2-0, colocando al Barcelona a solo dos goles de la remontada.

El segundo tiempo comenzó con el Barcelona en busca de más goles. En el minuto 50, Raphinha envió un centro peligroso que Musso desvió con ambas manos, evitando un remate de Ferran Torres. El Barcelona mantenía el control del balón y seguía buscando el gol que los acercara a la prórroga. Mientras tanto, el Atlético intentaba hacer su juego, aunque los esfuerzos colchoneros eran limitados, y el Barcelona seguía presionando con todo. En el minuto 73, el equipo local consiguió el tercer gol: un centro preciso de Pedri encontró a Marc Bernal, quien con un toque sutil, anotó su segundo gol del partido. Ahora, el Barcelona estaba a solo un gol de empatar el marcador global.

La tensión aumentaba, y el Barcelona no dejaba de atacar. En el minuto 81, Lamine Yamal cayó en el área pidiendo un penalti, pero el árbitro no sancionó la jugada. En los últimos minutos, el Atlético se dedicó a hacer tiempo, con jugadores como Giuliano Simeone que cayeron al suelo para frenar el juego. A pesar de los esfuerzos por parte de los culés, las ocasiones no se concretaron. En el minuto 89, Gerard Martín disparó desde fuera del área, pero el balón pasó por encima del travesaño, y el milagro parecía cada vez más lejano.

A pesar de haber logrado un 3-0 en el partido, el Barcelona no alcanzó el milagro. El árbitro añadió seis minutos de tiempo adicional, pero el marcador global de 4-3 aún favorecía al Atlético de Madrid. El equipo rojiblanco, con el resultado a su favor, defendió con uñas y dientes y logró mantener el marcador intacto. El Barcelona luchó hasta el último minuto, pero la remontada no fue suficiente para superar la ventaja obtenida por el Atlético en la ida. Con el pitido final, el Barcelona se despidió de la Copa del Rey con honor, mientras que el Atlético de Madrid avanzó a la final.

Resumen Barcelona vs Atlético de Madrid: resultado, goles y estadísticas

