México vence a los Dbacks en su primer juego de preparación antes del Clásico Mundial de Béisbol

La novena mexicana supera a Arizona con una ofensiva encendida, aunque no disipa las dudas del cuerpo de lanzadores

México ganó su primer juego de preparación previo al Clásico Mundial de Béisbol, superando 6-3 a los Arizona Diamondbacks en el estadio de la Liga de Cactus en Phoenix.

Conclusiones de cualquier tipo serían exageradas en un partido de netamente de preparación, en el que lanzaron media docena de pitchers por cada equipo y hubo sustituciones masivas en defensiva. Lo que sí comenzamos a perfilar es la alineación que usaría Benji Gil para el estreno ante Gran Bretaña el viernes en Houston: Nick Gonzales en la antesala, Joey Ortiz en el campocorto, Luis Urías en segunda y Jonathan Aranda en la inicial, con Randy Arozarena, Alek Thomas y Jarren Duran en los jardines. La ofensiva mexicana estuvo encendida (conectaron 11 imparables), pero el pitcheo, la gran incógnita de esta nómina, no tuvo una actuación que tranquilice a los escépticos.

Cuadrangular de Alejandro Osuna 🇲🇽💪 pic.twitter.com/LLixHZJrcU — MLB México (@MLB_Mexico) March 3, 2026

Taijuan Walker, el probable abridor del segundo juego ante Brasil, subió a la lomita por México. No tuvo la mejor salida, ya que se le llenó la casa en la primera entrada, aunque colgó el cero ponchando a los últimos dos. Hizo 49 lanzamientos que sirvieron para sacar apenas siete outs, aunque terminó sin carreras en su contabilidad. Todos los relevistas de México permitieron al menos un hit, aunque solo Luis Gastelum y Roel Ramírez trabajaron más de una entrada. Pese a no tener todas consigo desde la lomita, el resultado no estuvo en duda en ningún momento.

Las primeras seis carreras llegaron en la cuarta entrada, aprovechando las llamadas al bullpen. Al abridor Zac Gallen, México apenas le pegó un hit, lo mismo que a Taylor Clarke, quien trabajó la tercera. Al venezolano Juan Morillo lo agarraron a palos. México hizo un rally de cuatro con apenas un extrabase, el doblete de Nick Gonzales. La entrada la habían iniciado Jonathan Aranda, Alejandro Kirk y Rowdy Tellez con sencillos, este último productor de la primera rayita del partido. Llegaron las dos del jugador de Pittsburgh y finalmente Alek Thomas produjo la última carrera con imparable ante su equipo de MLB.

¡Caen otras dos con batazo de Nick Gonzales! pic.twitter.com/iDAGmJ5KJy — MLB México (@MLB_Mexico) March 3, 2026

Arizona respondió de inmediato, fabricando las carreras en buena medida con aportación de Randy Arozarena, quien se lanzó de cabeza para intentar atrapar el batazo de Jordan Lawlar, pero no logró hacerse con la pelota. Terminó siendo triple productor y luego Lawlar llegó a la registradora en jugada de selección. Los Dbacks anotaron su tercera carrera en la quinta, con sencillo de James McCann, quien trajo al plato a Tim Tawa, quien inició la entrada con doblete.

En la séptima, Arizona cambió a toda su defensa, mientras México lo fue haciendo a cuentagotas entre la quinta y la cabalística, tras la cual llegó una rayita más. Rowdy Tellez, el designado de la novena mexicana y único que no fue reemplazado en el partido, pegó cuadrangular solitario en la alta de la octava para el 5-3. Los Dbacks amenazaron con casa llena en la baja de la octava, con casa llena y un out, pero Roel Ramírez recuperó el norte y ponchó a Tommy Troy y forzó una línea a segunda para que Mateo Gil pusiera el tercer out de la entrada.

Alejandro Osuna se sumó a la fiesta de los cuadrangulares en la novena para poner todavía más tierra de por medio y Ramírez puso los últimos tres outs para llevarse la victoria.

La novena mexicana tendrá un último juego de preparación previo al Clásico, el miércoles 4 de marzo ante los Dodgers, y el viernes 6 debutarán ante Gran Bretaña.

