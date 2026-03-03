¡Recuperación total! Guadalajara, lista para recibir el Mundial 2026

Juan José Frangie, parte del Comité Organizador del Mundial en Guadalajara 2026 y presidente Municipal de Zapopan habla en exclusiva con Claro Sports en W Radio

A solo 100 días de la Copa del Mundo 2026, Guadalajara sigue recuperándose de semanas complicadas, pero se muestra optimista y lista para recibir a millones de visitantes. Juan José Frangie, encargado de la coordinación de la Copa del Mundo y presidente municipal de Zapopan, destacó en entrevista exclusiva en Claro Sports por W Radio la rápida recuperación de la ciudad: “Estamos entrando a la normalidad. Las clases están casi al 100 por ciento y los comercios activos. El trofeo de la Copa del Mundo ya estuvo en el estadio de Guadalajara este fin de semana, y ahora tenemos un duelo de leyendas con el Real Madrid y el Barcelona”, expresó.

Frangie reconoció que el apoyo recibido por la presidenta de la República, las fuerzas armadas, la Guardia Nacional y la policía metropolitana fue clave para que la ciudad pudiera retomar su ritmo habitual en tan solo 72 horas: “Gracias a la coordinación del gobernador y los esfuerzos conjuntos, hemos logrado que todo vuelva a la normalidad. No hay plan B, seguimos con los eventos programados, como el de los 100 años del estadio y el partido entre leyendas”, añadió.

Impacto de la cancelación del Mundial de Clavados

La cancelación del Mundial de Clavados en Guadalajara fue una sorpresa para muchos, especialmente porque la delegación china, tradicionalmente una de las más fuertes en esta disciplina, decidió no participar: “Se canceló inicialmente por la ausencia de China. Fue la primera delegación en negarse, pero después de un cabildeo entre México, la CONADE y el CODE, se decidió posponer el evento, pero mantuvimos la sede”, explicó. A pesar de las dificultades, destacó como un signo de tranquilidad el hecho de que el trofeo de la FIFA llegara sin contratiempos a la ciudad.

Comunicación con selecciones nacionales

Las selecciones de Colombia y Corea del Sur han elegido Guadalajara como su sede y campo base para la Copa del Mundo 2026: “Todos están decididos a seguir adelante con los planes, y tenemos una excelente comunicación a través de Olimpia Cabral, quien maneja lo relacionado con FIFA en la ciudad”, afirmó. Además, resaltó la seguridad proporcionada por las fuerzas policiales y la Guardia Nacional, con casi 2,500 elementos de seguridad en la región.

Más allá del fútbol, Guadalajara y Zapopan buscan resaltar su riqueza cultural y turística: “Jalisco es conocido por su tequila, mariachi y folklore, pero también tenemos playas en Puerto Vallarta y Costa Alegre, pueblos mágicos, cultura, museos y, por supuesto, nuestra gastronomía”, mencionó. La ciudad se está preparando para recibir más de 3 millones de turistas, destacando eventos como el Fan Fest en el centro histórico de Guadalajara y una serie de actividades para que los visitantes disfruten de todo lo que la región tiene para ofrecer.

El aeropuerto de Guadalajara y el estadio de las Chivas son dos de las infraestructuras clave para recibir a los turistas internacionales: “Nuestro aeropuerto es uno de los mejores de Latinoamérica por su conectividad y las instalaciones que ofrece. El estadio de las Chivas también tiene una excelente capacidad y está completamente listo para los partidos”, subrayó Frangie.

La ciudad como referente turístico global

Por último, Frangie invitó a turistas internacionales a disfrutar de la ciudad, destacando lugares emblemáticos como Tequila, Tapalpa y Mazamitla: “Los visitantes pueden venir sin boleto para el Mundial, porque Guadalajara tiene mucho que ofrecer, no solo en el ámbito deportivo”, agregó. El entusiasmo por la ciudad y su hospitalidad es evidente, especialmente cuando las leyendas del Real Madrid y el Barcelona se mostraron fascinadas por la calidez del lugar.

Con una rápida recuperación, un fuerte apoyo de las autoridades y un sinnúmero de actividades preparadas para los turistas, Guadalajara se perfila como una de las sedes más destacadas del Mundial 2026. La ciudad no solo está preparada para albergar partidos de fútbol de alto nivel, sino que también ofrece una rica oferta cultural y turística que promete dejar una impresión duradera en quienes la visiten.

