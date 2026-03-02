Nicolás Echavarría levanta su tercer título en el PGA Tour

El golfistas de 31 años se coronó campeón del Cognizant Classic. Este es el tercer título del colombiano en el PGA Tour.

Nicolás Echavarría | RAJ MEHTA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Colombia celebra en el mejor golf del mundo. Nicolás Echavarría ha vuelto a coronarse campeón en un torneo del PGA Tour. En esta oportunidad, el colombiano conquistó el Cognizant Classic que se llevó a cabo en el siempre difícil PGA National Resort.

El golfista de 31 años firmó una de las semanas más solidas de toda su carrera. Al final se alzó con su tercer título en el PGA Tour con un acumulado de 267 golpes (-17) tras reportar parciales de 63, 72, 66 y 66. El nacido en Medellín comenzó firme, mostrando un juego bastante arriesgado desde el tee, pero con precisión con hierros. Logró birdies en las banderas del 3 y 4, evitó errores en los hoyos más afectados por el viento.

En pleno desarrollo de la jornada encontró el envión necesario con birdies claves al 8 y 10, que le permitieron instalarse por completo en la lucha por el título. El último birdie en el 17 estuvo lleno de drama, el colombiano se salvó de ir al agua por pocos centímetros, y luego marcó un putt firme a 10 pies del hoyo.

Nicolás Echavarría pone a Colombia en el mapa del golf mundial

Esta tercera victoria en el PGA Tour no solo significa un título más en su palmarés. Con esta victoria, Nicolás Echavarría, ya asegura su presencia en los próximos cuatro majors; el Masters, el PGA Championship, el U.S. Open y el Open Championship. Una oportunidad de no solo seguir codeándose con los mejores del mundo, sino de seguir poniendo a Colombia en el mapa del golf mundial.

La primera victoria del golfista paisa fue en el año 2023. El Puerto Rico Open fue el torneo que lo puso en boca de todos y no solo le dio su primera alegría en el PGA Tour, sino que lo puso en la lista de los mejores golfista emergentes de Latinoamérica. Un año después, Nicolás volvería a celebrar. Esta vez fue en Japón, donde se consagró campeón del Zozo Championship 2024.

“En la última ronda arranque muy bien. El hoyo 3 y 4 me pusieron en buena posición, un par de birdies en el 8 y en el 10 que fueron importantes. Desafortunadamente, no le pegue muy bien desde el tee después del hoyo 11, entonces estaba tratando de hacer putt desde muy lejos para birdie. Parecía que estaba luchando por un segundo puesto, pero cerrar este torneo es muy difícil” afirmó el golfista colombiano sobre la ronda que le dio el título del Cognizant Classic.

“La semana fue espectacular. El clima estuvo increíble, la pasamos muy bien con la familia Villegas, pude trabajar con mi profesor, Hernán el martes, miércoles y jueves. Me siento increíble por ganar mi tercer título en el PGA Tour, ganar aquí es muy complicado. Trabajamos muy duro por estas cosas” complemento Nicolás Echavarría.

Te puede interesar: