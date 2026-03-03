Se cae Facebook este 3 de marzo: ¿Qué está pasando con la plataforma que reporta falla masiva?

Cuentas y publicaciones de la popular red social experimentan fallas en varios países, incluyendo México

Los usuarios no pudieron acceder a la red por varios minutos | Reuters

Este martes 3 de marzo de 2026, miles de usuarios de Facebook comenzaron a reportar fallas en la plataforma, generando una oleada de inconvenientes para aquellos que intentaban acceder a sus cuentas o usar el servicio. La mayoría de los informes, registrados en el sitio DownDetector, indican que los problemas fueron particularmente notables con el acceso al sitio web, y varios usuarios no podían iniciar sesión ni cargar contenido, como fotos y videos. La interrupción fue especialmente evidente alrededor de las 15:50 horas, cuando las quejas de los usuarios comenzaron a acumularse en gran cantidad.

¿Qué está pasando con Facebook hoy 3 de marzo 2026? Esto sabemos sobre las fallas

Según los datos proporcionados por DownDetector, hasta ese momento ya se habían registrado más de 400 reportes relacionados con la caída de la plataforma, de los cuales un 76% fueron sobre problemas con la página web, un 11% se relacionaron con la aplicación móvil, y el 15% restante se informó sobre fallas en el feed de noticias. A pesar de la cantidad de reportes, Facebook aún no ha emitido una declaración oficial sobre la magnitud de la interrupción ni sobre el tiempo estimado para la solución de los problemas.

¿Se cayó Facebook hoy, solo en México?

Aunque los reportes de fallas de Facebook afectaron a usuarios de diversas partes del mundo, los problemas no fueron exclusivos de México. Las interrupciones fueron notorias en varias ciudades del país, como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Mérida y Torreón. Además de México, se reportaron dificultades en países como el Reino Unido y los Estados Unidos, sobretodo en El Paso, Texas. En el Reino Unido, a las 21:47, hora local, ya se habían contabilizado más de 1,600 informes de usuarios con problemas para acceder al sitio.

Un mensaje común que los usuarios reportaron al intentar acceder a sus cuentas de Facebook era el aviso “Cuenta temporalmente no disponible”, lo que generó aún más frustración. Este mensaje indicaba que el problema era a nivel del sitio web y que, en teoría, debía resolverse en poco tiempo. La situación, aunque no fue un apagón total de la plataforma, ha provocado un descontento generalizado entre los usuarios debido a la falta de información oficial sobre la causa de las interrupciones.

¿Qué hacer si tu cuenta de Facebook no está disponible?

En este tipo de situaciones, lo más recomendable es ser paciente y verificar si el problema persiste en los siguientes minutos o si se trata de un error temporal. Mientras tanto, Facebook ha proporcionado una página de soporte donde los usuarios pueden verificar el estado del servicio o reportar cualquier incidente relacionado con la falla de acceso. Los usuarios también pueden seguir las redes sociales oficiales de la plataforma, donde podrían recibir actualizaciones sobre la resolución del problema.

Las interrupciones de Facebook no son algo inusual, ya que la plataforma, como otras redes sociales, también puede enfrentar caídas ocasionales debido a mantenimiento de servidores o problemas técnicos imprevistos. Sin embargo, el volumen de reportes generados este 3 de marzo indica que la situación podría ser más extensa de lo habitual, por lo que se espera que los responsables del servicio informen más detalles en las próximas horas.

