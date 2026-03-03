¡Goool! Marc Bernal anota el primero para el Barcelona

El cuadro culé busca una remontada histórica para seguir con la mente puesta en el triplete

Barcelona (1)1-0(4) Atlético de Madrid | Min 37 | Nuevo centro de Lamine Yamal que no es rematado, sin embargo, la posesión del Barcelona no se termina. Los culés se quedan con el balón y empujan al Atlético hacia su propia área.

Barcelona (1)1-0(4) Atlético de Madrid | Min 34 | Parecía el segundo. Gran servicio de Cancelo hacia la zona de Raphinha. El capitán brasileño fue a luchar con todo ese balón y casi le sale. Una nueva jugada de peligro para el Barcelona.

Barcelona (1)1-0(4) Atlético de Madrid | Min 32 | BARRIDA TREMENDA DE LA DEFENSA DEL ATLÉTICO QUE SI NO LO HACÍA, RAPHINHA SE IBA SOLO HACIA LA PORTERÍA COLCHONERA.

GOOOOOOOOOOL

Marc Bernal acerca al Barcelona. | Reuters.

Barcelona (1)1-0(4) Atlético de Madrid | Min 30 | Gol fallado es gol en contra. Jugada individual de Lamine Yamal en el costado izquierdo del área colchonera. Centro fuerte y preciso a la ubicación de Marc Bernal quien solo pone el pie para marcar su tercer gol como profesional y el primero en la cuenta para el Barcelona.

¡CON ESTA SENTENCIABAN EL PARTIDO!

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 27 | Griezmann tuvo el balón en el área, muerto para ponerle un zapatazo, sin embargo, no se acomodó bien, estaba cayéndose y eso le impidió pegarle con todo. El disparo salió de su botín izquierdo, pero sin fuerza, muy fácil para el movimiento de Joan García.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 24 | DISPARO DE LAMINE YAMAL. El juvenil del Barcelona hizo que Musso se estirara al máximo para sacar el balón de la zona de peligro.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 22 | Disparo de Ferrran Torres sin fuerza que, de nueva cuenta, se va por un costado.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 21 | Centro de Marc Bernal que la defensa colchonera revienta. El Barcelona busca de todas las formas, pero aún no encuentra la llave del cerrojo que ha impuesto el Cholo Simeone.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 19 | Centro de Lamine Yamal que Fermín no puede rematar. La defensa del Atleti se hace con el balón y lo mantiene, lo que representa la mayor posesión de balón del conjunto del Cholo Simeone en el partido. Por cierto, la afición le silba a Antoine Griezmann, no olvidan su mal paso por el conjunto azulgrana.

¡LA PRIMERA CLARA!

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 17 | Remate de Ferran Torres, uno de los llamados penales en movimiento, pero lamentablemente, el balón del atacante azulgrana se va por un costado sin poner a temblar a Musso.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 15 | Disparo de Marc Bernal que Juan Musso contiene sin muchas complicaciones. Parece que las revoluciones con las que empezó el juego han terminado.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 13 | Disparo de Raphinha que se va por un costado del arco del Atlético de Madrid.

KOUNDÉ, LESIONADO

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 13 | Cambio por lesión. Koundé abandona el terreno de juego, seguro por una lesión muscular. Su lugar es ocupado por Alejandro Balde.

Koundé dejó su lugar a Alejandro Balde. | Reuters.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 11 | Pasaron 10 minutos para que Joan García tocara el balón, síntoma claro de que el Barcelona está encima del Atleti. Esperen, ojo aquí… Koundé podría estar lesionado.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 10 | Lamine Yamal cae en el área. El público pedía la pena máxima, pero el árbitro no se incomoda y tampoco reacciona a su favor, el encuentro sigue su curso.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 8 | El público está jugando su partido, está metidísimo reclamando y apoyando a los suyos, mientras abuchea todas las acciones del conjunto del Atlético de Madrid.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 6 | Centro pasado de Fermín López que se va por la línea de fondo; el Atlético respira… pero el Barcelona comienza la presión muy, muy alta que ya casi genera un error colchonero.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 4 | Cancelo filtró el balón a Raphinha. El brasileño la estrella en su defensor y consigue el tiro de esquina… que es cabeceado en labores defensivas.

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 1 | ¡Primer aviso del FC Barcelona! Disparo de larga distancia de Fermín que es desviado por el portero rojiblanco. El cuadro culé quiere anotar lo antes posible.

¡EL ESFÉRICO SE MUEVE Y LA TIERRA SE DETIENE!

Barcelona 0-0 Atlético de Madrid | Min 0 | El encuentro de vuelta entre el Barcelona y el Atlético de Madrid da comienzo. Los culés tienen que remontar un 4-0 para acceder a la final, donde enfrentarían a la Real Sociedad o al Athletic Club.

¿Valen los goles de visitante en las semifinales de la Copa del Rey? En el artículo 8, inciso B de las Normas Reguladoras y Bases de Competición de los torneos Federación del Fútbol Masculino, Temporada 2025/2026, se definen los criterios de desempate en eliminatorias a doble partido, en donde no se incluyen a los goles de visitante. En versión reducida, si hay empate en el global, hay tiempos extra; si se mantiene tras el suplementario, hay tanda de penaltis. ¿Cuáles son los criterios de desempate en la Copa del Rey? | REUTERS/Albert Gea Pedri apunta a la titularidad ante el Atlético de Madrid en la vuelta de la Copa del Rey El FC Barcelona se juega este martes el pase a la final de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid y una de las principales noticias es la posible titularidad de Pedri. El mediocampista español podría regresar al once inicial tras superar la lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha que lo mantuvo fuera de actividad durante un mes. Pedri no inicia un partido desde el 21 de enero, cuando fue titular ante el Slavia de Praga en Champions League, encuentro en el que sufrió la lesión confirmada posteriormente por el club. Desde entonces, se perdió siete compromisos, incluida la derrota 4-0 frente al Atlético en el duelo de ida de las semifinales. Pedri regresaría a la titularidad tras su lesión | DPPI VIA AFP Lewandowski sufre fractura en el orbital del ojo y se pierde la semifinal ante el Atlético ¡Malas noticias para el Barcelona! Robert Lewandowski no estará disponible para el partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. El club confirmó que el polaco sufrió una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo, tras un traumatismo durante el partido de LaLiga contra el Villarreal, disputado el sábado pasado. Las pruebas médicas realizadas el domingo determinaron el alcance de la lesión, lo que dejó al jugador fuera de la convocatoria para el duelo decisivo que se jugará el martes en el Spotify Camp Nou. Lewandowski sufre fractura y no estará en Copa del Rey. | Reuters Esto pasó en la ida: El error de Joan García encamina la peor derrota en la Era Flick El Barcelona está al borde de la eliminación de la Copa del Rey. Los culés fueron goleados 4-0 por el Atlético en la ida de semifinales, comenzando con un terrible error de Joan García, quien hizo un pésimo control y el pase de Eric García terminó al fondo de las redes. Eso fue la chispa que encendió la mecha de una de las mejores primeras mitades de la Era Simeone. Fueron cuatro goles, pero pudieron ser par más, aunque siendo justos, Fermín reventó el larguero en una ocasión y Musso tapó alguna otra importante. Lee la crónica completa a continuación Atlético golea 4-0 al Barcelona en la Copa del Rey 2026 | REUTERS/Albert Gea Alineaciones del Barcelona vs Atlético para el partido de vuelta de la Copa del Rey, al momento Estos son los 22 hombres que saltarán al terreno de juego para el encuentro de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey: Barcelona: Joan García (P); Cancelo, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; Marc Bernal, Pedri, Fermín; Ferran Torres, Raphinha y Lamine Yamal. Atlético de Madrid:Musso (P); Ruggeri, Llorente, Hancko, Marc Pubill, Johnny, Koke (c), Giuliano, Griezmann, Álvarez y Lookman. ¿Dónde ver el Barcelona vs Atlético en vivo? Canales de TV y streaming online Podrás seguir este partido en el minuto a minuto de Claro Sports, así como en Sky Sports, canal distribuido en diferentes señales de TV de paga. ¿A qué hora inicia el Barcelona vs Atlético hoy martes 3 de marzo de 2026? El partido entre Barcelona y Atlético de Madrid se disputará en el Spotify Camp Nou el martes 3 de marzo en punto de las 14:00 horas tiempo de México y Centroamérica; 15:00 horas para Colombia.

¿REMONTADA O PARTIDO DE TRÁMITE?

Amigos, amigas y amigues de Claro Sports… sean bienvenidos al minuto a minuto de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid. Soy Gael González y les llevaré las acciones minuto a minuto del intento culé de hacer una remontada histórica ya que recordemos que los colchoneros ganaron la ida 4-0. ¿Será que el equipo de Hansi Flick pueda empatar la serie para forzar el tiempo extra o anotar cinco goles y llevarse la clasificación a casa? Esto lo descubriremos a continuación.

