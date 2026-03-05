TNA Wrestling Impact en vivo: resultados de lucha libre hoy 5 de marzo

Sigue el evento de este jueves en la multiplataforma de Claro Sports

La acción de TNA Wrestling vuelve con toda su intensidad en una nueva edición de Thursday Night iMPACT! en las pantallas de Claro Sports. Una noche que promete momentos decisivos, campeonatos en juego y varias historias que podrían cambiar el rumbo de la empresa. Con rivalidades que siguen creciendo y luchadores buscando consolidarse en la cima, el espectáculo tendrá combates de alto impacto y declaraciones que podrían marcar el futuro inmediato de la compañía.

Uno de los puntos centrales de la velada será un combate de cuatro esquinas por una oportunidad al Campeonato en Parejas, donde The System, Sinner & Saint, The Righteous y BDE junto a Rich Swann chocarán en una lucha clave para definir a los próximos retadores al título.

Además, Arianna Grace pondrá en juego el Knockouts World Championship ante Jody Threat, mientras que la X-Division Championship estará en disputa cuando Leon Slater se mida ante Nic Nemeth en un enfrentamiento que promete velocidad y espectacularidad. La noche también contará con el regreso del segmento The King’s Speech con Elijah como invitado especial, además de mensajes importantes de figuras como Mike Santana y Moose, en un episodio cargado de tensión, rivalidades y grandes momentos dentro del ring.

