Colombia vs Puerto Rico, en vivo: horario y dónde ver el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Ambas novenas esperan arrancar este certamen con el pie derecho. Esto es todo lo que debes saber sobre el partido.

Colombia y Puerto Rico se miden por el Clásico Mundial de Béisbol. | Claro Sports

El momento esperado ha llegado. Porque este viernes, 6 de marzo, Puerto Rico y Colombia medirán fuerzas en el arranque del grupo A del Clásico Mundial de Béisbol. Ambas novenas buscan arrancar este certamen con el pie derecho y será el Hiram Bithorn Stadium el encargado de ser testigo de ello. La época más bonita del año ha aterrizado en el mundo de la pelota caliente.

Colombia vs Puerto Rico: ¿A qué hora y dónde se juega el partido de este 6 de marzo de 2026?

Todo está más que listo para que José Quintana y Seth Lugo hagan de las suyas a lo largo de este duelo a disputarse en San Juan, Puerto Rico. Y se espera que el ‘play ball’ se entone sobre las 6:00 de la tarde (hora COL).

¿Quién transmite en vivo el partido del Clásico Mundial de Béisbol 2026 y dónde ver por TV y online?

Si te encuentras en territorio colombiano, el duelo entre boricuas y cafeteros se podrá seguir en directo a través de la señal de Espn 2.

¿Cómo llegan Puerto Rico y Colombia a este partido del grupo A del Mundial de Béisbol?

Con sangre en el ojo. Así llegan las ‘pandillas’ de Yadier Molina y José Mosquera a esta primera cita del Clásico. Sobre todo, tras el último juego preparatorio, en donde Puerto Rico cayó seis carreras a tres ante los Mellizos de Minnesota. Por su parte, la novena cafetera fue humillada por los Bravos de Atlanta (9-1).

