Enrique Borja confía en el resurgir del América: “Peleará por el campeonato en ambos torneos”

Enrique Borja, leyenda del América, habló en exclusiva para Claro Sports por W Radio. El histórico delantero de las Águilas abordó la actualidad del equipo en el torneo Clausura 2026 de la Liga MX, luego de la derrota en casa frente a Juárez en la jornada 9. El dos veces campeón de Liga aseguró que a pesar del momento que vive la escuadra azulcrema, hay confianza en revertir la situación: “Yo soy de los que cree que el América va a seguir adelante y va a estar peleando por el campeonato en ambos torneos”.

Borja, de 80 años de edad, reconoció que las situaciones en Coapa “se magnifican”: “Hay situaciones que están siendo muy claras, pero en América se magnifican. Y qué bueno, yo siempre he dicho que la presión es un privilegio y no cualquiera la tiene. Tienes que entenderla. También hay cosas imponderables en el fútbol. Llega un cansancio físico y mental en cualquier equipo del mundo y cualquiera de los jugadores, pero eso no es justificable para poder decir que están mal. América no está jugando bien por distintas maneras, ha tratado (André) Jardine de poner distintas alineaciones, como en algunas otras ocasiones lo hizo, pero cuando salieron bien los resultados mandan. Hoy que no están saliendo bien lógicamente se acrecientan las críticas”.

El dos veces mundialista con la selección mexicana reiteró su confianza en el equipo, resaltando la capacidad de la plantilla: “Yo soy de los que cree que América va a salir adelante. No es tanto porque no le estén funcionando las cosas sino porque tiene jugadores con la capacidad para hacerlo”.

Para Borja, el conjunto americanista ha sido víctima de la desconfianza, escenario que deberá de revertir para retomar el camino del triunfo: “Ellos se notan… Hay una palabra que en fútbol es clarísimo: desconfianza. Hay veces que estás jugando y no te salen las cosas, te meten un gol iniciando el partido. No sabes por qué te pasa, pero todo eso lo tiene que vencer un equipo que tiene esa alma como la que tiene el América. Está pasando por una situación complicada, pero es un equipo que tiene que saber y sabe salir, hay muy buenos jugadores, algunos no están en su nivel, las contrataciones que se hicieron no están dando lo que se esperaba pero también hay que exigirle todo el tiempo”.

Al preguntarle sobre qué futbolista en particular debe de asumir el rol de liderazgo, el exfutbolista aseguró: “Lo estaba haciendo Henry (Martín) como capitán, estaban acostumbrados a ese liderazgo, estaba (Álvaro) Fidalgo, (Alejandro) Zendejas, pero no es solamente lo que es como jugador. Todos en cada posición necesitan encontrar la forma de motivarse […] El campeonato se presta porque tienes una calificación para la Liguilla, viene un torneo internacional. Los jugadores tienen que hacer un análisis personales”.

Concacaf, la materia pendiente

Sobre la doble activdad que tendrán Jardine y los azulcremas, con la Concachampions como asignatura pendiente, Borja descartó que el club deba de elegir una competencia sobre otra: “América no piensa ni va a pensar nunca así. América es un equipo grande que tiene la mentalidad de contra quien juegue y en el torneo que juegue tratar de salir a ganar, que gane o no gane son las circunstancias y los demás equipos, pero claro que tiene una asignatura pendiente para jugar en Concacaf y ganar, tiene la oportunidad de hacerlo ahorita. Si no lo logra va a pasar lo mismo que la temporada anterior, que no lo logra y es un fracaso grande”.

Finalmente Enrique Borja aseguró que todos los jugadores deben de sentir el respeto a la camiseta del América: “No solamente es hablar de Concacaf o del torneo mexicano, hablar de cómo vas a tu equipo elevar el nivel de los jugadores, la confianza de los jugadores para competir el partido que sigue, y hacer otra vez el América que estaba acostumbrada a la gente a que gane. Este América, que no está ganando, está muy presionado. No es justificación para ninguno. Tienen que salir adelante, capacidad y calidad hay, si hay lesiones lo que entran tienen que jugar, si hay bajas de juego metes a otro, pero el respeto a tu profesión y a esa camiseta lo tienen que tener todos los jugadores. Y aparte todo lo que hace Jardine, porque también tiene su parte Jardine y su cuerpo técnico, de las situaciones que de forma interna pueden ayudar a solucionar este problema”

