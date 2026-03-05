Mictlán vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2025

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del juego

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Mictlán y Aurora, válido por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo en medio de un presente poco feliz, tras caer en la última jornada a manos de Xelajú quedó último en la tabla de posiciones y le urge volver a sumar, mientras que los visitantes llegan de igualar con el Mixco y están a un punto de la zona de clasificación.

Mictlán tiene 9 puntos y se ubica en el puesto 11, producto de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez atraviesa un momento complicado, especialmente en la tabla acumulada, donde suma 33 unidades y actualmente estaría descendiendo. Solo supera a Marquense (31), mientras que Guastatoya (34) aparece como el primer salvado y Comunicaciones ya logró despegar con 42 puntos. Además, el equipo apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y viene de caer 2-0 ante Xelajú MC como visitante, incluso ante un rival que terminó jugando con diez hombres.

Por su parte, Aurora suma 13 puntos y ocupa la sexta posición con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Saúl Phillip ha tenido una campaña sólida en su regreso a la máxima categoría y todavía aspira a meterse en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, su principal problema ha sido cerrar los partidos con triunfo: en sus últimas dos presentaciones empató 0-0 ante Marquense como visitante y 1-1 frente a Deportivo Mixco como local.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Aurora hoy 5 de marzo de 2025?

El encuentro entre Mictlán y Aurora está programado para el jueves 5 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Aurora para la jornada 11, al momento

Atlético Mictlán : John Faust; Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Angel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y Julio César Rodríguez. DT : Gabriel Álvarez.

: John Faust; Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Angel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y Julio César Rodríguez. : Gabriel Álvarez. Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz; Eddie Ibargüen, Allan García, Daniel Baján; Gabriel Grajeda, Diego Ruiz y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Mictlán vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

22 de noviembre de 2025 | Mictlán 4-0 Aurora | Torneo Apertura 2025

| Torneo Apertura 2025 22 de octubre de 2025 | Aurora 3-2 Mictlán | Torneo Apertura 2025

