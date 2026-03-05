AuroraMictlán

Mictlán vs Aurora en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2025

Publicado por Santiago Villahoz

Sigue en vivo las incidencias más destacadas del juego

Les damos la más cálida y cordial bienvenida al partido entre Mictlán y Aurora, válido por la jornada 11 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El equipo local llega a este cotejo en medio de un presente poco feliz, tras caer en la última jornada a manos de Xelajú quedó último en la tabla de posiciones y le urge volver a sumar, mientras que los visitantes llegan de igualar con el Mixco y están a un punto de la zona de clasificación.

Mictlán tiene 9 puntos y se ubica en el puesto 11, producto de dos triunfos, tres empates y cinco derrotas. El equipo dirigido por Gabriel Álvarez atraviesa un momento complicado, especialmente en la tabla acumulada, donde suma 33 unidades y actualmente estaría descendiendo. Solo supera a Marquense (31), mientras que Guastatoya (34) aparece como el primer salvado y Comunicaciones ya logró despegar con 42 puntos. Además, el equipo apenas ganó uno de sus últimos nueve partidos y viene de caer 2-0 ante Xelajú MC como visitante, incluso ante un rival que terminó jugando con diez hombres.

Por su parte, Aurora suma 13 puntos y ocupa la sexta posición con tres victorias, tres empates y cuatro derrotas. El equipo de Saúl Phillip ha tenido una campaña sólida en su regreso a la máxima categoría y todavía aspira a meterse en la pelea por los primeros lugares. Sin embargo, su principal problema ha sido cerrar los partidos con triunfo: en sus últimas dos presentaciones empató 0-0 ante Marquense como visitante y 1-1 frente a Deportivo Mixco como local.

¿A qué hora inicia y dónde mirar en vivo el Mictlán vs Aurora hoy 5 de marzo de 2025?

El encuentro entre Mictlán y Aurora está programado para el jueves 5 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el estadio La Asunción. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TV Azteca Guate.

Alineaciones del Mictlán vs Aurora para la jornada 11, al momento

  • Atlético Mictlán: John Faust; Bryan Menéndez, Renny Folleco, William Ramírez; Jonas Herrarte, Kendel Herrarte, Osman Salguero, Miguel Angel Lemus, Guillermo Chavasco; Sebastián Colón y Julio César Rodríguez. DT: Gabriel Álvarez.
  • Aurora: Liborio Sánchez; Carlos Monterroso, José Manuel Lemus, Jafet Soriano, Alex Díaz; Eddie Ibargüen, Allan García, Daniel Baján; Gabriel Grajeda, Diego Ruiz y Nicolás Lovato. DT: Saúl Phillip.

Antecedentes del Mictlán vs Aurora y últimos resultados en la Liga de Guatemala

  • 22 de noviembre de 2025 | Mictlán 4-0 Aurora | Torneo Apertura 2025
  • 22 de octubre de 2025 | Aurora 3-2 Mictlán | Torneo Apertura 2025

Te puede interesar

Cobán Imperial vs Xelajú en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2025

Fútbol Centroamérica

Cobán Imperial vs Xelajú en vivo: partido de la Liga de Guatemala 2025

El gesto de grandeza que enorgullece al fútbol de Guatemala

Fútbol Centroamérica

El gesto de grandeza que enorgullece al fútbol de Guatemala

Michael Amir Murillo revive su carrera en el Besiktas y hace soñar a Panamá

Fútbol Centroamérica

Michael Amir Murillo revive su carrera en el Besiktas y hace soñar a Panamá

Minuto a minuto