Tottenham vs Crystal Palace, en vivo la Premier League 2025/26: resultado y goles de la jornada 29

Jornada número 29 de la Premier League 2025-2026. Tottenham Hotspur recibe en su estadio al Crystal Palace en un partido que vale más que tres puntos. Los ‘spurs’ están a un punto de la zona del descenso y el equipo de Daniel Muñoz necesita establecerse mucho mejor en la tabla de posiciones.

Resultado al momento: Tottenham – Crystal Palace | Jornada 29 Premier League 2025-2026

¿A qué hora inicia el Tottenham vs Crystal Palace, hoy 5 de marzo de 2026?

El partido válido por la jornada número 29 de la Premier League 2025-2026 que se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium dará inicio a las tres de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las dos de la tarde.

Alineaciones del Tottenham vs Crystal Palace para la jornada 29, al momento

Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Souza; Joao Palhinha, Archie Gray; Mathys Tel, Pape Matar Sarr, Randal Kolo Muani y Dominic Solanke. DT: Igor Tudor.

Crystal Palace: Dean Henderson; Chadi Riad, Chris Richards, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand y Jorgen Strand Larsen. DT: Olvier Glasner.

¿Dónde ver el Tottenham vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online

El duelo entre equipos londinense podrá sintonizarse por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium, en territorio colombiano. TNT Sports, Max y TNT Go, serán los canales que cuenten con la transmisión del partido en territorio mexicano.

