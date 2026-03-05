Tottenham vs Crystal Palace, en vivo la Premier League 2025/26: resultado y goles de la jornada 29
En Claro Sports pueden seguir en directo el partido entre Tottenham Hotspur y Crystal Palace por la fecha 29 de la Premier League.
Jornada número 29 de la Premier League 2025-2026. Tottenham Hotspur recibe en su estadio al Crystal Palace en un partido que vale más que tres puntos. Los ‘spurs’ están a un punto de la zona del descenso y el equipo de Daniel Muñoz necesita establecerse mucho mejor en la tabla de posiciones.
Resultado al momento: Tottenham – Crystal Palace | Jornada 29 Premier League 2025-2026
¿A qué hora inicia el Tottenham vs Crystal Palace, hoy 5 de marzo de 2026?
El partido válido por la jornada número 29 de la Premier League 2025-2026 que se llevará a cabo en el Tottenham Hotspur Stadium dará inicio a las tres de la tarde, horario colombiano. En México, el balón rodará desde las dos de la tarde.
Alineaciones del Tottenham vs Crystal Palace para la jornada 29, al momento
- Tottenham: Guglielmo Vicario; Pedro Porro, Kevin Danso, Micky Van de Ven, Souza; Joao Palhinha, Archie Gray; Mathys Tel, Pape Matar Sarr, Randal Kolo Muani y Dominic Solanke. DT: Igor Tudor.
- Crystal Palace: Dean Henderson; Chadi Riad, Chris Richards, Jaydee Canvot; Daniel Muñoz, Adam Wharton, Daichi Kamada, Tyrick Mitchell; Ismaila Sarr, Evann Guessand y Jorgen Strand Larsen. DT: Olvier Glasner.
¿Dónde ver el Tottenham vs Crystal Palace en vivo? Canales de TV y streaming online
El duelo entre equipos londinense podrá sintonizarse por las pantallas de ESPN y Disney+ Premium, en territorio colombiano. TNT Sports, Max y TNT Go, serán los canales que cuenten con la transmisión del partido en territorio mexicano.