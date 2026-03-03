Atlanta Falcons, el equipo local para el segundo partido de la NFL que se jugará en el Bernabéu

La liga da a conocer al primer equipo que estará en 2026 en el juego en Madrid; Ravens, Bears, Bengals o Chiefs podrían ser sus rivales

Atlanta Falcons jugarán en Madrid en 2026 | Imagn Images

El segundo partido de la NFL en Madrid ya conoce al primero de sus equipos: los Atlanta Falcons. El martes 3 de marzo, la liga dio a conocer que el equipo de Georgia hará el viaje a la capital española como parte de los juegos internacionales del fútbol americano profesional, que se disputará nuevamente en la casa del Real Madrid, el Estadio Santiago Bernabéu.

“La pasión por la NFL en España nunca ha sido tan grande y dar la bienvenida a los Atlanta Falcons a Madrid para un partido de temporada regular representa un momento histórico para nuestra creciente base de aficionados”, declaró el director de NFL España, Rafa de los Santos, en un comunicado.

“Para los Falcons, saltar al césped del Bernabéu es un momento único de competir en una de las grandes capitales deportivas del mundo. Para los aficionados en España, es la oportunidad de experimentar en directo la velocidad y la intensidad del juego, así como a los atletas de primer nivel de la NFL en un escenario que hará que este partido sea inolvidable”, agregó.

Madrid debutó como sede de la NFL en 2025, al recibir el partido entre Washington Commanders y Miami Dolphins que se definió en tiempo extra, 16-13, frente a 78,610 espectadores. Tras el éxito de este primer duelo, la liga dio a conocer previo al Super Bowl LX un acuerdo multianual para celebrar partidos en la capital de España.

El rival de los Falcons, además del día y horario se dará a conocer cuando la NFL revele el calendario completo de la temporada 2026, que en años anteriores vio la luz en el mes de mayo. En 2025, solo un equipo disputó un partido ante un rival divisional fuera de los Estados Unidos (Chiefs vs Chargers en Sao Paulo). Si quitamos a Carolina, Tampa Bay y Nueva Orleans por estar en la NFC Sur, además de que los 49ers jugarán en Australia y México y los Lions jugarán en Alemania, eso deja las siguientes opciones para Atlanta: Ravens, Bears, Bengals y Chiefs.

Chicago y Kansas City son dos de los tres equipos que tiene una oficina de promoción en España (Miami es el otro) como parte del International Home Marketing Areas. Ni Chiefs ni Bears han sido anunciados para un juego internacional para 2026.

Será la segunda temporada consecutiva que Atlanta jugará en un partido internacional. En 2025 fueron los ‘visitantes’ ante los Colts en Berlín, en un partido que perdieron 31-25 en tiempo extra. España será el tercer país en el que juegan, tras disputar tres partidos en Londres (2014 ante los Lions, 2021 ante Jets y 2023 ante Jaguars).

Commanders vs Dolphins, el partido de la NFL en Madrid de 2025 | Reuters

Los equipos que jugarán en los 9 partidos internacionales de la NFL en 2026

Con el anuncio del partido de los Falcons en Madrid, ya conocemos a un equipo para cada uno de los nueve juegos internacionales de la NFL. Queda por definir los rivales de ocho encuentros, ya que solo el 49ers vs Rams en Melbourne tiene definido a ambas franquicias.

Melbourne, Australia: San Francisco 49ers en Los Angelers Rams

París, Francia: New Orleans Saints local

local Rio de Janeiro, Brasil: Dallas Cowboys de local

de local Ciudad de México, México: San Francisco 49ers de local

de local Madrid, España: Atlanta Falcons de local

de local Londres, Inglaterra (Wembley): Jacksonville Jaguars

Londres, Inglaterra (Tottenham): Jacksonville Jaguars

Londres, Inglaterra (Tottenham): Washington Commanders de local

de local Munich, Alemania: Detroit Lions de local

Te puede interesar: