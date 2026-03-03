El duro mensaje de Rodrygo después de su grave lesión: “La vida ha sido cruel conmigo”

El Real Madrid anunció que Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y su ausencia podría alargarse hasta un año

Rodrygo Goes recibió una de las peores noticias de su vida profesional: no podrá disputar el Mundial 2026 tras confirmarse una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y del menisco externo de la misma pierna. El futbolista de 25 años estará fuera de las canchas entre 10 y 12 meses, un periodo que lo margina definitivamente de la Copa del Mundo que se celebrará el próximo verano. La lesión llega en un momento especialmente doloroso, cuando la figura del Real Madrid atravesaba una de las mejores etapas de su carrera y se perfilaba como una pieza clave para su selección.

“Uno de los peores días de mi vida. Siempre tuve miedo de esta lesión... Tal vez la vida ha sido un poco cruel conmigo últimamente... No sé si me lo merezco, pero de qué me puedo quejar. He vivido tantas cosas maravillosas que tampoco merecía”, declaró el delantero brasileño a través de una carta compartida en redes sociales,

Ni siquiera el escenario más optimista permitirá que el delantero llegue a tiempo al Mundial de 2026 con Brasil. Tras varias horas de silencio, Rodrygo compartió en sus redes sociales un texto de 171 palabras en el que confirmó lo peor y se permitió desahogarse sobre la pesadilla que vive actualmente. Aunque la tristeza atraviesa cada línea de su mensaje, el atacante también mostró una faceta reflexiva al reconocer que, pese al duro golpe, lleva una vida privilegiada, dejando ver madurez y fortaleza en uno de los momentos más complejos de su trayectoria.

“Un gran obstáculo ha surgido en mi vida, en mi carrera, y eso me impide hacer lo que más me gusta por un tiempo. Estoy fuera el resto de la temporada con mi club y fuera de la Copa del Mundo con mi país, un sueño que todo el mundo sabe lo mucho que significa para mí. Y todo lo que me queda es ser fuerte como siempre, eso no es nada nuevo”, escribió Rodrygo tras conocer el reporte médico.

El conjunto blanco confirmó un rumor que comenzó a circular en las primeras horas del martes 3 de marzo, encendiendo las alarmas en el entorno madridista. La lesión se produjo durante la derrota del Real Madrid ante Getafe, en el duelo correspondiente a la jornada 26 de LaLiga, disputado en el Estadio Santiago Bernabéu. Apenas iniciaba el encuentro, el pie derecho del jugador quedó enganchado en el pasto en una acción fortuita que obligó a la intervención inmediata del cuerpo médico.

Pese al susto inicial, el futbolista logró continuar en el terreno de juego tras ser atendido, lo que en ese momento pareció restar gravedad al incidente. Sin embargo, al finalizar el partido, el gesto cambió por completo: el jugador se tocó la rodilla de la misma pierna en un claro signo de dolor. Aun así, nadie imaginaba entonces que el problema físico sería mucho más serio de lo previsto, un diagnóstico que horas después confirmaría la peor de las noticias para Rodrygo Goes y para el club.

“¡Gracias a todos por las oraciones, los textos y el amor! Son tan importantes para mí... Aunque es un momento muy difícil, prometo no parar aquí, creo que todavía tengo muchas cosas increíbles por vivir y quiero hacer feliz a todos los que confían en mí. Es solo un hasta pronto… Dios lo controla todo”, sentenció el futbolista del Real Madrid.

