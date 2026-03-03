Japón se prepara en Monterrey para hacer historia en el Mundial 2026

El Gigante de Acero, sede de la Copa del Mundo, fue escenario del Conversatorio Japón-México

Japón disputará en Monterrey el partido 1000 en Mundiales | Especial

Japón ha consolidado en los últimos años una rivalidad futbolística que ha evolucionado hacia una hermandad, reflejada en su relación cercana con Monterrey, una ciudad clave en su preparación para el Mundial 2026. La conexión entre ambos países ha crecido tanto dentro como fuera de los terrenos de juego, y ahora, a tan solo 100 días del torneo mundialista, el país nipón ve en Monterrey un lugar esencial para hacer historia.

“Se encajan muy bien ambas culturas, porque son muy diferentes, la cultura mexicana tiene algo que no tiene la cultura japonesa y viceversa, por ejemplo, son muy apasionados, mucho cariño, es algo que en la cultura japonesa está algo reservado, creo que se complementan bastante bien”, expresó Ryota Nishimura, quien fue parte del cuerpo técnico de Jaime Lozano en selección mexicana.

En su preparación para el Mundial 2026, Japón tiene previsto pasar cerca de diez días en Monterrey antes de su debut en la Copa del Mundo. Esta preparación no solo es fundamental para el rendimiento deportivo de los nipones, sino que también resalta la importancia de la ciudad como punto de encuentro y trabajo para los jugadores y su cuerpo técnico. Los esfuerzos de los jugadores japoneses por adaptarse y aprovechar al máximo este período son clave para enfrentarse a los rivales de la fase de grupos.

Una de las fechas más significativas será el partido número mil en la historia de la Copa del Mundo, que Japón disputará en Monterrey frente a Túnez. Este histórico evento subraya la relación especial que la nación del sol naciente tiene con la ciudad regiomontana, que se ha convertido en un punto neurálgico para la selección japonesa de cara al Mundial 2026. La selección asiática se ha preparado intensamente para este momento, con la expectativa de hacer historia no solo por el partido que jugarán, sino también por el simbolismo de la fecha.

El Gigante de Acero, sede del Mundial 2026, fue escenario del Conversatorio Japón-México rumbo al Mundial 2026, donde estuvo presente el gobernador, Samuel García.

Japón se enfrentará a Túnez en el partido 1,000 en la historia de los mundiales, motivo por el que se espera una fiesta de grandes dimensiones en el Fan Fest de Parque Fundidora en Monterrey, donde se esperan al menos 100,000 aficionados.

