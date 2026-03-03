Víctor Estrada: de medallista olímpico a jefe de entrenadores de taekwondo en México

Veintidós años después de su retiro, Víctor Estrada regresa al taekwondo mexicano, pero esta vez con una nueva misión

Víctor Estrada es un nombre que siempre será recordado en la historia del taekwondo mexicano. Su brillante carrera como atleta lo llevó a ser el primer mexicano en ganar una medalla olímpica en este deporte, cuando conquistó el bronce en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000. Este logro no solo marcó un hito en su carrera, sino que también dejó una huella imborrable en el taekwondo de México, un deporte en el que, durante los años 90 y principios del siglo XXI, Estrada fue el máximo referente, cosechando tres medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 1995, 1999 y 2003.

Después de alcanzar la cúspide en su disciplina, su carrera dio un giro tras ser eliminado en el repechaje de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, donde no pudo repetir la hazaña. Fue en ese momento cuando Estrada decidió retirarse del ámbito competitivo, poniendo fin a una de las carreras más destacadas del taekwondo mexicano. Sin embargo, su relación con este deporte no terminó ahí.

Veintidós años después de su retiro, Víctor Estrada regresa al taekwondo mexicano, pero esta vez con una nueva misión: como Jefe de Entrenadores de la Federación Mexicana de Taekwondo. El regreso de Estrada a la selección nacional, pero desde otro rol, es un hito importante, ya que se convierte en un referente para los jóvenes atletas que ahora tienen la oportunidad de aprender de su vasta experiencia.

En una entrevista reciente, Estrada compartió su emoción por este nuevo capítulo en su vida. “Muy emocionado de regresar a casa, a mi casa, al Comité Olímpico Mexicano, de ser parte de este consejo técnico que se formó desde el año pasado, de tener el honor de haberme sido nombrado por parte de la federación, del presidente, como jefe de entrenadores. Más que un honor, es un gran compromiso”, expresó el exmedallista olímpico.

A su vez, Estrada destacó la importancia de su rol como Jefe de Entrenadores, reconociendo que su compromiso no solo es con los atletas, sino también con el crecimiento del taekwondo en México. “Y ahora del otro lado, tratando de brindarles las mejores situaciones para que ellos puedan trabajar con los mejores entrenadores, con mejores aparatos, con mejores instalaciones y que puedan dar los mejores de sí, para cumplir su sueño, su ciclo olímpico”, agregó.

El regreso de Víctor Estrada a la Federación Mexicana de Taekwondo no solo representa una oportunidad para los jóvenes deportistas, sino también un acto de dedicación de quien fue, en su momento, una de las figuras más destacadas del deporte. Con 18 años de carrera como peleador, ahora pone toda esa experiencia al servicio de los seleccionados adultos y juveniles.

“Es algo que no se olvida y que no quiero olvidar, la verdad es que se extraña caminar, muchos recuerdos, ver la pista de atletismo, los gimnasios, el comedor, la verdad es que me vienen muchas emociones”, comentó Estrada, al recordar su tiempo como atleta en los mismos espacios que hoy lidera como entrenador. “Porque aparte, yo voy a venir a entrenar con ellos, me voy a poner un uniforme, voy a ayudarlos, quiero que ellos vean que no soy el jefe de entrenadores de pantalón largo, un directivo, fui alguien más como ellos y que quiero ayudarlos, a sentirme parte de ellos y que me sientan parte de ellos”, añadió.

Este nuevo capítulo en la carrera de Víctor Estrada marca una etapa de transición en el taekwondo mexicano, donde el exmedallista olímpico se convierte en un pilar fundamental para el desarrollo de los nuevos talentos. Estrada no solo está entrenando a los jóvenes atletas, sino que también les transmite el valor de la dedicación, el trabajo en equipo y la pasión por el deporte.

Ambas selecciones mexicanas, tanto la adulta como la juvenil, competirán del 5 al 8 de marzo en el Abierto de Estados Unidos, en Las Vegas, Nevada. Este será uno de los primeros grandes retos de Estrada como Jefe de Entrenadores, y seguramente, su legado y experiencia serán una fuente de inspiración para los competidores mexicanos en el torneo.

Te puede interesar: