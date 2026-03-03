Colombia prende las sirenas antes de su debut en el Clásico Mundial de Béisbol

La novena cafetera pasa una tarde de terror en el LECOM Park y cae humillada (7-1) ante los Piratas de Pittsburgh.

El shortstop Konnor Griffin tuvo una destacada actuación. | Sam Navarro / Reuters

Hay tiempo para corregir. Y es que no hay otra forma de analizar la dura caída del combinado colombiano este martes ante la novena de Pittsburgh, en juego preparatorio para el Clásico Mundial de Béisbol, el cual abrirá su telón este jueves, 5 de marzo. En un encuentro disputado en el LECOM Park, la delegación cafetera no pudo apagar el bate de los Piratas, quienes terminaron firmando un contundente triunfo por 7-1.

En el primero de los dos amistosos para soltar el brazo, la ‘pandilla’ de José Mosquera no lució fina ni en el montículo ni a la hora de pisar el home. De hecho, desde un principio la novena norteamericana le iba a dejar en claro que la tarde iba a ser dura y calurosa, porque los bates de Jake Mangum y Konnor Griffin iban a ser los encargados de armar la fiesta.

Entre tanto, el experimentado José Urquidy fue el encargado de llevarse la victoria para los Piratas, lanzando tres entradas completas, en donde permitió dos sencillos, una base por bola y tres ponches. Por su parte, la derrota en la novena colombiana cayó en manos de Danis Correa, a quien le impulsaron dos carreras.

