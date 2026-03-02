Termina la era ‘Sonic y Knuckles’: Detroit Lions cambia a David Montgomery a los Houston Texans

Houston tiene nuevo corredor tras pasar todo 2025 sin Joe Mixon, al acoerdar el traspaso con los Detroit Lions por Montgomery

Se termina la era de ‘Sonic y Knuckles‘ en los Lions, ya que Detroit acordó el lunes 2 de marzo traspasar al corredor David Montgomery a los Houston Texans.

Los Lions recibirán selecciones de cuarta y séptima ronda del Draft, además del liniero ofensivo Juice Scruggs, por Montgomery, quien llegó al equipo en la temporada 2023. Ese año superó las 1,000 yardas por tierra, pero el desempeño de Jahmyr Gibbs le fue quitando protagonismo en la ofensiva.

El cambio será oficial hasta que la NFL inicie oficialmente su temporada 2026, el 11 de marzo.

Montgomery corrió apenas 158 veces el balón en 2025, la menor cantidad de sus siete años en la NFL. Seguía siendo el corredor de situaciones de corto yardaje y el poderío terrestre de los Lions les dio el viral apodo de los personajes de videojuego, cortesía de la velocidad de Gibbs y la fuerza de Montgomery, quien buscará mejorar la la quinta peor ofensiva terrestre de la NFL

Montgomery fue elegido por los Chicago Bears en la tercera ronda del Draft del 2019. Superó las 800 yardas por tierra en sus cuatro años en la ciudad de los vientos, pero optaron por no renovarle. Las últimas tres campañas las pasó con Detroit, siempre superando las 700 yardas. En su carrera tiene 6,115 yardas y 59 anotaciones por tierra, además de 231 recepciones para 1,890 yardas y cuatro recepciones de anotación más.

Los Texans no contaron con su corredor principal en 2025, Joe Mixon, quien estuvo fuera por una lesión ajena de los emparrillados. Contrataron a Nick Chubb, quien corrió para 506 yardas y perdió el puesto con Woody Marks. El novato terminó como líder del equipo con 703 yardas, pero frecuentemente salía de los partidos por alguna lesión.

Houston tenía en su lista de necesidades la posición de corredor y con Montgomery se hacen con un jugador probado, que todavía no llega a los 30 años y que podría brillar en el esquema del nuevo coordinador Drew Petzing, quien viene de Arizona, donde construyó ataques terrestres que terminaron en el Top 10 en 2023 y 2024, cayendo en 2025 por las lesiones de todos sus corredores (James Conner, Trey Benson, Emari Demercado, Zonovan Knight, Michael Carter y también del quarterback Kyler Murray).

Texans cambian a Tytus Howard a los Browns

Para hacerse con Montgomery, los Texans se desprendieron de Juice Scruggs, jugador al que tomaron en la segunda ronda del Draft del 2023, aunque perdió la titularidad para 2025, siendo el segundo liniero ofensivo que Houston cambia en las últimas horas.

Los Texans que mandaron al tackle Tytus Howard, su primera selección en 2019, a los Cleveland Browns, recibiendo a cambio una selección de quinta ronda del Draft.

