Daniel Jones sigue en los Colts mientras se mantienen las negociaciones por su futuro

El mariscal de campo recibió la etiqueta de jugador en transición; Indianapolis mantiene la capacidad de igualar cualquier propuesta que el jugador reciba

Daniel Jones | Mike Carlson / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A pesar de que las negociaciones para un contrato a largo plazo aún no se concretan, Daniel Jones continuará con los Indianapolis Colts durante la próxima temporada, después de que el equipo le asignara la etiqueta de jugador en transición. Esto significa que el mariscal de campo de 29 años jugará bajo un contrato de un año por $37.833 millones, a menos que ambas partes lleguen a un acuerdo antes del inicio de la temporada. Además, los Colts tendrán la opción de igualar cualquier oferta que Jones reciba de otra franquicia.

La decisión de asignarle la etiqueta de transición le permite a Jones explorar otras opciones en el mercado, pero Indianapolis mantiene la capacidad de igualar cualquier propuesta que el jugador reciba. Aunque aún no se ha resuelto su futuro a largo plazo, las conversaciones entre Jones y los Colts seguirán adelante con el objetivo de llegar a un acuerdo más permanente.

Jones tuvo una destacada campaña en 2023, en la que consolidó uno de los mejores desempeños de su carrera como mariscal de campo titular de los Colts. A pesar de las dificultades que enfrentó a lo largo de la temporada, terminó con un récord de 8 victorias y 5 derrotas, incluyendo un comienzo impresionante de 7-1. En términos individuales, Jones superó varias marcas personales, incluyendo el porcentaje de pases completos (68%), el promedio de yardas por pase por partido (238.5), su índice de pasador (100.2) y su QBR (63). Además, lanzó para 3,101 yardas, la segunda mayor cantidad de su carrera, con 19 touchdowns y 8 intercepciones.

Desafortunadamente, la temporada de Jones terminó de manera prematura debido a una lesión en el tendón de Aquiles, sufrida en la Semana 14 durante la derrota ante los Jacksonville Jaguars, lo que le impidió seguir participando en el resto de la campaña.

Antes de llegar a los Colts, Jones comenzó su carrera en la NFL con los New York Giants, quienes lo seleccionaron en el sexto lugar global del Draft de 2019, tras su paso por la Universidad de Duke. En Nueva York, fue titular en 69 partidos, aunque su desempeño no estuvo exento de altibajos, con un récord total de 24 victorias, 44 derrotas y 1 empate. Su última temporada con los Giants terminó con una drástica caída en su rendimiento, lo que lo relegó a la banca. Después de solicitar su liberación, Jones firmó con los Minnesota Vikings para el resto de la campaña 2023.

En busca de una nueva oportunidad, Jones firmó un contrato de un año y $14 millones con los Colts, donde encontró una nueva oportunidad para retomar su carrera. Aunque su paso por Indianapolis comenzó con altibajos, logró recuperar su nivel en los primeros meses de la temporada, lo que le permitió ganarse el puesto de titular.

A pesar de la lesión, Jones sigue siendo una pieza importante para los Colts, y a sus 29 años, aún tiene tiempo para consolidarse como el mariscal de campo titular a largo plazo de la franquicia. Sin embargo, su recuperación de la lesión será clave para determinar si puede volver al nivel que mostró en la primera mitad de la temporada pasada y si los Colts deciden ofrecerle un contrato más extenso.

Por el momento, la etiqueta de transición le da la opción de explorar el mercado, aunque los Colts aún tienen la posibilidad de retenerlo si las negociaciones no avanzan con otro equipo. Mientras tanto, el equipo continúa esperando su recuperación y considerando sus opciones para el futuro de la posición.

El futuro de Jones con los Colts sigue siendo incierto, pero con la etiqueta de transición en su lugar, ambos lados mantienen abiertas las opciones mientras se acercan al inicio de la temporada 2024. Si todo sale bien, Jones podría ser la pieza que los Colts necesiten para seguir compitiendo al más alto nivel en la NFL.

