William Tesillo confía en la localía para el duelo contra Millonarios

El central venía de varios partidos sin jugar por lesión, pero está listo para este miércoles.

William Tesillo de Nacional / Vizzor Image.

Cada vez falta menos. Atlético Nacional y Millonarios acapararán al país en el partido de la fase 1 previa de la Copa Sudamericana este miércoles 4 de febrero. El encuentro único dejará a un equipo instalado en los grupos, el otro se tendrá que marchar con las manos vacías y sin participación internacional por lo que resta del 2026.

En la previa del duelo en el Estadio Atanasio Girardot, William Tesillo habló con los medios oficiales del cuadro ‘Verdolaga’, el central dejó claro que la localía en esta llave será vital para que el club alcance el pasaje a la siguiente ronda de la ‘Otra Mitad de la Gloria.

“Nos vamos a jugar cosas importantes”

“Contento. Es un partido que te irradia eso, nos vamos a jugar cosas importantes, el paso a la fase de grupos de Copa Sudamericana contra un gran rival, estamos en casa y con nuestra gente. Yo creo que va a ser importante lo que podamos hacer, las coas buenas que venimos haciendo, plasmar la localía, nos tenemos que hacer fuerte, Dios quiera que se así mañana”.

“En casa nos hemos hecho fuertes, con nuestra gente que nos acompaña, el estadio lleno es importante. Nosotros dentro del campo tenemos que demostrar lo que hemos venido haciendo. Vamos a enfrentar un gran rival que viene haciendo las cosas bien con un buen entrenador. Esperamos destacar nosotros y avanzar”, afirmó.

El rodaje en Liga BetPlay

“Estamos bien. Hemos venido enfrentando varios partidos, creo que todos hemos tenido la posibilidad de jugar. Llegar a esta instancia con rodaje es importante. Llegamos físicamente bien, llegamos motivados y con nuestra gente buscaremos ganarlo”.

“En el ámbito internacional es a otro precio y más contra este rival, creo que motiva. Nosotros sabemos lo que nos estamos jugando, queremos ir a la fase de grupos, el equipo bien bien, motivado, entrenando de la mejor manera. Somos conscientes de lo que podemos hacer en casa y ante nuestra gente”, ultimó.

Lea también: