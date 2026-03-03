Gabriel Ramos: “México tiene una posición dominante en el tiro con arco”

El presidente de World Archery Mexico destaca la estrategia para realizar eventos que permitan construir en el ranking a los atletas

Tras realizarse los primeros eventos de 2026, Latinoamérica tiene a cinco arqueros entre los 10 mejores del ranking de la World Archery, en donde México mantiene a cuatro atletas y Colombia tiene a Alejandra Usquiano en el cuarto sitio del compuesto.

“Eso es estrategia, no es hacer eventos por hacer eventos sino hacer eventos que nos permitan construir en el ranking para nuestros atletas. Eso nos permite lógicamente tener una posición dominante dentro del tiro con arco, el tener mayor confianza, nos permite trabajar”, dijo Gabriel Ramos, presidente de World Archery Mexico.

Maya Becerra es la mexicana mejor posicionada de la lista además de adueñarse de la cima de la modalidad compuesta desde hace siete meses, mientras que Matías Grande está en el tercer sitio de recurvo luego de ser oro en la World Series Indoor de Mérida. La doble medallista olímpica, Alejandra Valencia está en el sexto lugar y la monarca mundial por equipo, Mariana Bernal está en el quinto peldaño.

“El año pasado cumplió esa función de esa transición de la Alejandra de antes y la Alejandra después de y ahora ya estoy más segura y más firme en la cuestión mía técnica”, explicó Valencia Trujillo.

Por su parte, el arquero Matías Grande sigue enfocado en este año ser el mejor del mundo en el recurvo, el cual lidera el brasileño Marcus D’Almeida, aunque antes deberá ganarse su lugar para ir a las cuatro fechas de las Copas del Mundo y a los Juegos Centroamericanos de Santo Domingo.

“Ando emocionado, contento, enfocado en hacer muchas cosas que me gustaría hacer, pero no las hago, pues por ese compromiso, esas ganas pues yo siento que va a valer la pena en seguir sacrificando cosas ahorita por disfrutar mañana, pero sé que va a valer la pena hacer lo que está en mis manos para poder ganar una medalla olímpica”, relató en entrevista con Claro Sports.

La colombiana Alejandra Usquiano se ha mantenido en el cuarto sitio desde el año pasado, aunque su mejor ranking fue en el 2012 cuando alcanzó el segundo lugar. La arquera ganó bronce individual en el Campeonato Mundial de Gwangju en 2025 que le permite ostentar un palmarés de cuatro preseas en este certamen y ahora la meta es clasificar a Los Angeles 2028 en el debut de su prueba en el programa olímpico.

