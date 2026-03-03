Gran Premio de Australia 2026, en vivo: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1

Todo lo que debes saber para seguir la primera carrera de la temporada 2026, en el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ahora con el equipo Cadillac

¿Cuándo es el F1 GP Australia 2026? Calendario de eventos

Por primera vez desde el mes de diciembre, tenemos el gusto de decir que es semana de carrera en la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia es la primera cita del calendario 2026 del Gran Circo, que será la temporada más grande de la historia, ya que habrán un récord de 11 equipos y 22 pilotos, incluyendo el regreso del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac.

La Fórmula 1 no contaba con tantos equipos desde 2016, por lo que se esperan más emociones en la categoría reina del deporte motor. Todo comienza, como en 2025, en el Circuito de Albert Park en Melbourne y en Claro Sports te contamos todos los detalles para no perderte ni un instante de cada evento del Gran Premio de Australia.

¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1?

El inicio de la actividad será en un día poco habitual. Debido a la diferencia de horario (17 horas ‘más’ respecto a la CDMX), el primer día será el jueves 5 de marzo por la noche. Como en la mayoría de Grandes Premios, la primera jornada será de dos sesiones de Prácticas Libres, con una sesión más para el viernes 6, previo a la qualy.

Libres 1 (jueves 5 de marzo) México | 19:30 horas Centroamérica | 19:30 horas Estados Unidos | 17:30 Pacífico, 20:30 del Este Argentina | 22:30 horas Colombia | 20:30 horas

Libres 2 (jueves 5 de marzo) México | 23:00 horas Centroamérica | 23:00 horas Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (viernes) Argentina | 02:00 horas (viernes) Colombia | 00:00 horas (viernes)

Libres 3 (viernes 6 de marzo) México | 19:30 horas Centroamérica | 19:30 horas Estados Unidos | 17:30 Pacífico, 20:30 del Este Argentina | 22:30 horas Colombia | 20:30 horas



Checo Pérez con su auto de Cadillac | REUTERS/Hamad I Mohammed

¿A qué hora es la clasificación para del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1?

El viernes 6 de marzo, por la tarde en Occidente, será el día de la qualy del Gran Premio de Australia, definiendo la parrilla de salida para la primera carrera del año. Será a la misma hora que las Libres 2 del jueves.

Clasificación (viernes 6 de marzo) México | 23:00 horas Centroamérica | 23:00 horas Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (sábado) Argentina | 02:00 horas (sábado) Colombia | 00:00 horas (sábado)



¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Australia 2026?

Las luces se apagarán el sábado 7 de marzo para la primera carrera del año en la Fórmula 1. A esta hora será el inicio de la carrera en Melbourne, pactada a 58 vueltas en el Circuito de Albert Park.

México | 22:00 horas

Centroamérica | 22:00 horas

Estados Unidos | 21:00 Pacífico, 23:00 del Este

Argentina | 01:00 horas (domingo)

Colombia | 23:00 horas

¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?

Para la temporada 2026, hay cambios en las televisoras que transmiten la Fórmula 1. Estos son los canales que tienen los derechos en cada país:

México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV

Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV

Estados Unidos | Apple TV

Argentina | ESPN y F1 TV

Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV

Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada

La carrera en Albert Park es la primera de 24 Grandes Premios de la temporada 2026. Estas son las fechas de todas las carreras:

06-08 marzo | Gran Premio de Australia, Melbourne

13-15 marzo | Gran Premio de China, Shanghai

27-29 marzo | Gran Premio de Japón, Suzuka

10-12 abril | Gran Premio de Bahréin, Sakhir

17-19 abril | Gran Premio de Arabia Saudita, Jeddah

01-03 mayo | Gran Premio de Miami, Estados Unidos

22-24 mayo | Gran Premio de Canadá, Montreal

05-07 junio | Gran Premio de Mónaco

12–14 junio | Gran Premio de España, Barcelona-Catalunya

26-28 junio | Gran Premio de Austria, Spielberg

03-05 julio | Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone

17-19 julio | Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps

24-26 julio | Gran Premio de Hungría, Budapest

21-23 agosto | Gran Premio de Países Bajos, Zandvoort

04-06 septiembre | Gran Premio de Italia, Monza

11-13 septiembre | Gran Premio de Madrid, España

25-27 septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán, Bakú

09-11 octubre | Gran Premio de Singapur

23-25 octubre | Gran Premio de Estados Unidos, Austin

30 octubre – 01 noviembre | Gran Premio de México, Ciudad de México

06-08 noviembre | Gran Premio de Brasil, Sao Paulo

19-21 noviembre | Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos

27-29 noviembre | Gran Premio de Qatar, Lusail

04-06 diciembre | Gran Premio de Abu Dhabi, Yas Marina

