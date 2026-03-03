Gran Premio de Australia 2026, en vivo: horario y dónde ver las prácticas, clasificación y la carrera de la F1
Todo lo que debes saber para seguir la primera carrera de la temporada 2026, en el regreso de Checo Pérez a la Fórmula 1, ahora con el equipo Cadillac
Por primera vez desde el mes de diciembre, tenemos el gusto de decir que es semana de carrera en la Fórmula 1. El Gran Premio de Australia es la primera cita del calendario 2026 del Gran Circo, que será la temporada más grande de la historia, ya que habrán un récord de 11 equipos y 22 pilotos, incluyendo el regreso del mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez con Cadillac.
La Fórmula 1 no contaba con tantos equipos desde 2016, por lo que se esperan más emociones en la categoría reina del deporte motor. Todo comienza, como en 2025, en el Circuito de Albert Park en Melbourne y en Claro Sports te contamos todos los detalles para no perderte ni un instante de cada evento del Gran Premio de Australia.
¿A qué hora son las Prácticas Libres del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1?
El inicio de la actividad será en un día poco habitual. Debido a la diferencia de horario (17 horas ‘más’ respecto a la CDMX), el primer día será el jueves 5 de marzo por la noche. Como en la mayoría de Grandes Premios, la primera jornada será de dos sesiones de Prácticas Libres, con una sesión más para el viernes 6, previo a la qualy.
- Libres 1 (jueves 5 de marzo)
- México | 19:30 horas
- Centroamérica | 19:30 horas
- Estados Unidos | 17:30 Pacífico, 20:30 del Este
- Argentina | 22:30 horas
- Colombia | 20:30 horas
- Libres 2 (jueves 5 de marzo)
- México | 23:00 horas
- Centroamérica | 23:00 horas
- Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (viernes)
- Argentina | 02:00 horas (viernes)
- Colombia | 00:00 horas (viernes)
- Libres 3 (viernes 6 de marzo)
- México | 19:30 horas
- Centroamérica | 19:30 horas
- Estados Unidos | 17:30 Pacífico, 20:30 del Este
- Argentina | 22:30 horas
- Colombia | 20:30 horas
¿A qué hora es la clasificación para del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1?
El viernes 6 de marzo, por la tarde en Occidente, será el día de la qualy del Gran Premio de Australia, definiendo la parrilla de salida para la primera carrera del año. Será a la misma hora que las Libres 2 del jueves.
- Clasificación (viernes 6 de marzo)
- México | 23:00 horas
- Centroamérica | 23:00 horas
- Estados Unidos | 22:00 Pacífico, 00:00 del Este (sábado)
- Argentina | 02:00 horas (sábado)
- Colombia | 00:00 horas (sábado)
¿Cuándo y a qué hora es la carrera del GP de Australia 2026?
Las luces se apagarán el sábado 7 de marzo para la primera carrera del año en la Fórmula 1. A esta hora será el inicio de la carrera en Melbourne, pactada a 58 vueltas en el Circuito de Albert Park.
- México | 22:00 horas
- Centroamérica | 22:00 horas
- Estados Unidos | 21:00 Pacífico, 23:00 del Este
- Argentina | 01:00 horas (domingo)
- Colombia | 23:00 horas
¿Dónde ver todas las sesiones en vivo del GP de Australia 2026 de la Fórmula 1: Prácticas, clasificación y carrera?
Para la temporada 2026, hay cambios en las televisoras que transmiten la Fórmula 1. Estos son los canales que tienen los derechos en cada país:
- México | Televisa (izzi y Sky+) y F1 TV
- Centroamérica | ESPN, Disney+ y F1 TV
- Estados Unidos | Apple TV
- Argentina | ESPN y F1 TV
- Colombia | Disney+, Star+ y F1 TV
Calendario de Fórmula 1 2026: próximas carreras y fechas de la temporada
La carrera en Albert Park es la primera de 24 Grandes Premios de la temporada 2026. Estas son las fechas de todas las carreras:
- 06-08 marzo | Gran Premio de Australia, Melbourne
- 13-15 marzo | Gran Premio de China, Shanghai
- 27-29 marzo | Gran Premio de Japón, Suzuka
- 10-12 abril | Gran Premio de Bahréin, Sakhir
- 17-19 abril | Gran Premio de Arabia Saudita, Jeddah
- 01-03 mayo | Gran Premio de Miami, Estados Unidos
- 22-24 mayo | Gran Premio de Canadá, Montreal
- 05-07 junio | Gran Premio de Mónaco
- 12–14 junio | Gran Premio de España, Barcelona-Catalunya
- 26-28 junio | Gran Premio de Austria, Spielberg
- 03-05 julio | Gran Premio de Gran Bretaña, Silverstone
- 17-19 julio | Gran Premio de Bélgica, Spa-Francorchamps
- 24-26 julio | Gran Premio de Hungría, Budapest
- 21-23 agosto | Gran Premio de Países Bajos, Zandvoort
- 04-06 septiembre | Gran Premio de Italia, Monza
- 11-13 septiembre | Gran Premio de Madrid, España
- 25-27 septiembre | Gran Premio de Azerbaiyán, Bakú
- 09-11 octubre | Gran Premio de Singapur
- 23-25 octubre | Gran Premio de Estados Unidos, Austin
- 30 octubre – 01 noviembre | Gran Premio de México, Ciudad de México
- 06-08 noviembre | Gran Premio de Brasil, Sao Paulo
- 19-21 noviembre | Gran Premio de Las Vegas, Estados Unidos
- 27-29 noviembre | Gran Premio de Qatar, Lusail
- 04-06 diciembre | Gran Premio de Abu Dhabi, Yas Marina