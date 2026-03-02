Los jugadores que brillaron en el NFL Scouting Combine 2026

David Bailey, Sonny Styles y Jeremiyah Love confirmaron su estatus de prospectos de alto nivel en Indianápolis

El NFL Scouting Combine 2026 en Indianápolis dejó un espectáculo lleno de talento y potencial para los equipos de la liga que buscan reforzar sus plantillas en el próximo Draft. Aunque la clase de quarterbacks no fue la más numerosa ni llamativa de los últimos años, figuras como Ty Simpson de Alabama y Garrett Nussmeier de LSU lograron destacarse con presentaciones sólidas, demostrando precisión, buena colocación de balón y mecánica limpia, lo que los coloca en la mira de las selecciones de primera y segunda ronda. Además, jugadores como David Bailey, Sonny Styles y Jeremiyah Love confirmaron su estatus de prospectos de alto nivel gracias a exhibiciones atléticas sorprendentes y consistencia en los drills.

La posible primera selección global del Draft, Fernando Mendoza, decidió no participar en las pruebas físicas ni en los ejercicios de campo durante el Scouting Combine. El quarterback optó por observar desde un costado mientras otros pasadores como Garrett Nussmeier, Ty Simpson y Carson Beck buscaban posicionarse como el segundo mejor lanzador disponible en la próxima generación. Con el Draft programado del 23 al 25 de abril en Pittsburgh, la interrogante gira en torno a cuántos quarterbacks serán seleccionados en la primera ronda.

Una clase discreta de quarterbacks, pero con buena actuación en Indianápolis

En la última década, al menos dos mariscales de campo han sido elegidos en la primera ronda casi cada año, con la excepción de 2022, cuando solo uno escuchó su nombre en ese tramo. El antecedente inmediato también genera debate: en 2025, Cam Ward fue la primera selección global, pero el siguiente quarterback tardó hasta el puesto 25 para conocer a su equipo, fue el caso de Jaxson Dart que se fue a los Giants.

Ty Simpson fue uno de los más destacados, recibiendo una calificación sobresaliente tras mostrar precisión, buena colocación de balón y mecánica limpia, con apenas un par de envíos cuestionables durante la sesión. El quarterback de Alabama, dejó buenas sensaciones pese a contar con solo una temporada completa como titular, lo que lo perfila como posible selección de final de primera ronda o inicio de la segunda. Por su parte, Garrett Nussmeier de LSU tuvo un arranque titubeante, pero logró recomponerse y demostrar consistencia, pese a haber lidiado con lesiones durante la campaña, proyectándose como una opción sólida para el segundo día del Draft, en una clase donde Mendoza sigue marcando la pauta desde la cima.

David Bailey, un jugador generacional

Bailey confirmó en Indianápolis que el NFL Scouting Combine puede catapultar el valor de un prospecto hasta lo más alto del Draft, incluso colocarlo en la conversación por la segunda selección global. El cazamariscales de Texas Tech ya era considerado una apuesta segura de primera ronda tras empatar el liderato de la FBS con 14.5 capturas la temporada pasada, pero su exhibición atlética lo llevó a otro nivel frente a los visores de la NFL.

El defensivo sorprendió con un tiempo de 4.5 segundos en las 40 yardas pesando 251 libras, una marca simplemente asombrosa para un defensivo de su tamaño, alcanzando además una velocidad máxima de 22.91 millas por hora, la tercera más alta entre edge rushers en los últimos tres años. No fue solo la velocidad: dominó cada prueba en la que participó, consolidando su estatus como uno de los talentos más explosivos y completos de esta clase, y potenciando seriamente sus posibilidades de salir entre las primeras selecciones del Draft.

Sonny Styles se irá dentro del top 10

Styles dejó marca con un rendimiento impresionante que ha puesto en evidencia su potencial como una de las estrellas más brillantes del Draft 2026. Con una temporada de 83 tacleadas a sus espaldas, el joven ex-safety de 21 años se destacó con un trabajo histórico en el evento. Styles se proyecta para ser seleccionado dentro de los primeros 10 lugares.

El rendimiento de Styles en el combine fue asombroso, destacándose con un salto vertical de 43.5 pulgadas y un salto de longitud de 11 pies 2 pulgadas. Su vertical estuvo a solo 1.5 pulgadas del récord histórico del combine, y fue el único jugador de más de 240 libras en superar los 43 pies desde 2003. Su tiempo de 4.46 segundos en los 40 yardas fue igual al mejor del día, empatando con el corredor de los Falcons, Bijan Robinson, a pesar de ser físicamente más grande. Con una puntuación atlética estimada de 92, Styles lideró a todos los linebackers en el combine, consolidando su posición como uno de los prospectos más impresionantes de cara al Draft.

Jeremiyah Love, a la altura de Bijan Robinson y Jahmyr Gibbs

El corredor de Notre Dame, dejó una impresión inmejorable en su evaluación previa al Draft tras brillar en las pruebas físicas y confirmar su explosividad como uno de los mejores en su posición. El ex jugador de los Fighting Irish demostró que no solo posee el físico ideal, sino también la velocidad para marcar diferencia al registrar 4.36 segundos en las 40 yardas y un destacado split de 1.55 en las primeras 10 yardas. Love había manifestado su intención de correr en el rango de 4.3 o bajos 4.4, y cumplió con creces esa meta y se pone a la altura de prospectos como Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs y Saquon Barkley.

Carnell Tate, discreto en las 40 yardas

Carnell Tate, receptor abierto de Ohio State, llegó al proceso del Draft como uno de los talentos más prometedores de su generación, pero su actuación en las 40 yardas dejó sensaciones encontradas. Registró un tiempo de 4.53 segundos, considerado apenas promedio para un jugador de 192 libras en su posición, lo que generó dudas sobre su velocidad profunda frente a otros prospectos.

Además, Tate decidió no participar en los ejercicios de campo, renunciando a la oportunidad de mostrar rutas precisas y la seguridad de manos que lo caracterizan, un movimiento que podría influir en su valoración. Si no logra impresionar en su pro day, las franquicias que seleccionan a mitad de la primera ronda podrían encontrar en él una oportunidad de oro para llevarse al próximo gran receptor surgido de los Buckeyes rumbo a la NFL.

Receptores abiertos más rápidos en las 40 yardas

Brenen Thompson | Mississippi State | 4.26 segundos Zavion Thomas | LSU | 4.28 segundos Deion Burks | Oklahoma | 4.30 segundos Jeff Caldwell | Cincinnati | 4.31 segundos Bryce Lance | North Dakota State | 4.34 segundos Zachariah Branch | Georgia | 4.35 segundos Eric Rivers | Georgia Tech | 4.35 segundos De’Zhaun Stribling | Mississippi | 4.36 segundos Malik Benson | Oregon | 4.37 segundos Chris Brazzell II | Tennessee | 4.37 segundos

Corredores más rápidos en las 40 yardas

Mike Washington Jr. | Arkansas | 4.33 segundos Jeremiyah Love | Notre Dame | 4.36 segundos Demond Claiborne | Wake Forest | 4.37 segundos Jam Miller | Alabama | 4.42 segundos Eli Heidenreich | Navy | 4.44 segundos Seth McGowan | Kentucky | 4.49 segundos Jadarian Price | Notre Dame | 4.49 segundos Adam Randall | Clemson | 4.50 segundos Robert Henry Jr. | Texas-San Antonio | 4.52 segundos Emmett Johnson | Nebraska | 4.56 segundos

