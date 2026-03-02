Así les fue a los jugadores de Selección Colombia del 27 de febrero al 1 de marzo de 2026

La mayoría de cafeteros tuvieron minutos en sus clubes, pero los más destacados fueron Luis Javier Suárez y Santiago Arias.

Luis Javier Suárez celebra un gol. – Pedro Nunes, Reuters.

El fin de semana con el que acabó febrero e inició marzo tuvo destacadas actuaciones de los jugadores con habitual convocatoria a la Selección Colombia. La mayoría de representantes cafeteros tuvieron acción con sus clubes y cumplieron con papeles destacados para seguir consolidando su nombre dentro de la lista definitiva al Mundial de 2026.

De lejos, el más destacado volvió a ser Luis Javier Suárez, quien se apuntó un doblete con Sporting de Portugal en la goleada sobre Estoril. Además, Santiago Arias siguió en su rol de asistidor con un nuevo pase a gol para el propósito de Independiente de Avellaneda. Son días cruciales para el análisis de Néstor Lorenzo.

Porteros

Álvaro Montero: Vélez Sarsfield no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

Vélez Sarsfield no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Camilo Vargas: fue titular y jugó el partido completo con Atlas la derrota como visitante 3-1 ante Juárez en la Liga MX.

fue titular y jugó el partido completo con Atlas la derrota como visitante 3-1 ante Juárez en la Liga MX. David Ospina: no fue convocado con Atlético Nacional en la derrota 1-0 como visitante frente a Deportes Tolima en la Liga BetPlay Dimayor.

Defensores

Álvaro Angulo: fue inicialista con Pumas en el empate 1-1 como visitante frente a Tijuana por la Liga MX.

fue inicialista con Pumas en el empate 1-1 como visitante frente a Tijuana por la Liga MX. Carlos Cuesta: permaneció como cuplente con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante ante Fluminense en la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca.

permaneció como cuplente con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante ante Fluminense en la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca. Daniel Muñoz: actuó todo el partido con Crystal Palace en la derrota 2-1 ante Manchester United en la Premier League.

actuó todo el partido con Crystal Palace en la derrota 2-1 ante Manchester United en la Premier League. Dávinson Sánchez: tuvo tiempo completo con Galatasaray en la victoria 3-1 sobre Alanyaspor por la Super Lig.

tuvo tiempo completo con Galatasaray en la victoria 3-1 sobre Alanyaspor por la Super Lig. Jhon Lucumí : Bologna no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

: Bologna no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Johan Mojica: jugó el encuentro entero con Mallorca en la derrota 0-1 ante Real Sociendad en LaLiga.

jugó el encuentro entero con Mallorca en la derrota 0-1 ante Real Sociendad en LaLiga. Santiago Arias: ingresó al 71′ con Independiente de Avellaneda y dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Central Córdoba en la Liga Argentina.

ingresó al 71′ con Independiente de Avellaneda y dio una asistencia en la victoria 2-0 sobre Central Córdoba en la Liga Argentina. Yerry Mina: no apareció, pues cumplió suspensión con Cagliari en el empate 1-1 como local frente a Parma en la Serie A.

Centrocampistas

Gustavo Puerta: jugó el partido completo con Racing de Santander en el triunfo 1-3 sobre Castellón en LaLiga de Segunda División.

jugó el partido completo con Racing de Santander en el triunfo 1-3 sobre Castellón en LaLiga de Segunda División. James Rodríguez: permaneció como suplente con Minnesota United en el triunfo 1-0 sobre Cincinnati en la MLS.

permaneció como suplente con Minnesota United en el triunfo 1-0 sobre Cincinnati en la MLS. Jéfferson Lerma: está lesionado y no fue convocado con Crystal Palace en la derrota 2-1 ante Manchester United en la Premier League.

está lesionado y no fue convocado con Crystal Palace en la derrota 2-1 ante Manchester United en la Premier League. Jhon Arias: fue suplente e ingresó al 65′ con Palmeiras en la victoria 2-1 sobre Sao Paulo en la semifinal del campeonato Paulista.

fue suplente e ingresó al 65′ con Palmeiras en la victoria 2-1 sobre Sao Paulo en la semifinal del campeonato Paulista. Juan Camilo Portilla: Athletico Paranaense no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

Athletico Paranaense no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Kevin Castaño: River Plate no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

River Plate no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Richard Ríos: Benfica no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

Benfica no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Yáser Asprilla: fue suplente e ingresó al 87′ con Galatasaray en la victoria 3-1 sobre Alanyaspor por la Super Lig.

Atacantes

Carlos Andrés Gómez: fue titular y jugó todo el partido con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante ante Fluminense en la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca.

fue titular y jugó todo el partido con Vasco da Gama en el empate 1-1 como visitante ante Fluminense en la semifinal de vuelta del Campeonato Carioca. Jhon Córdoba: fue inicialista y jugó todo el encuentro con Krasnodar en el triunfo 2-1 sobre Rostov en la Liga Premier.

fue inicialista y jugó todo el encuentro con Krasnodar en el triunfo 2-1 sobre Rostov en la Liga Premier. Johan Carbonero: fue titular y jugó 65 minutos con Internacional de Porto Alegre en la derrota 3-0 frente a Gremio en la final de ida del Campeonato Gaúcho.

fue titular y jugó 65 minutos con Internacional de Porto Alegre en la derrota 3-0 frente a Gremio en la final de ida del Campeonato Gaúcho. Jorge Carrascal: Flamengo no tuvo actividad competitiva el fin de semana.

Flamengo no tuvo actividad competitiva el fin de semana. Luis Díaz: fue titular y estuvo el tiempo entero con el Bayern en la victoria 2-3 sobre Borussia Dortmund en la Bundesliga.

fue titular y estuvo el tiempo entero con el Bayern en la victoria 2-3 sobre Borussia Dortmund en la Bundesliga. Luis Javier Suárez: fue titular, jugó todo el partido y anotó dos goles con Sporting de Portugal la victoria 3-0 sobre Estoril en la Primeira Liga.

fue titular, jugó todo el partido y anotó dos goles con Sporting de Portugal la victoria 3-0 sobre Estoril en la Primeira Liga. Rafael Santos Borré: fue inicialista, actuó 74 minutos y fue amonestado con Internacional de Porto Alegre en la derrota 3-0 frente a Gremio en la final de ida del Campeonato Gaúcho.

