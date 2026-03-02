Luis Javier Suárez, en la misma mesa de Harry Kane, Mbappé y Haaland

El atacante colombiano se codea con los grandes de las principales ligas europeas entre goles y asistencias.

Luis Suárez, uno de los principales artilleros de Europa. | Patricia de Melo / AFP

Luis Javier Suárez es colombiano. Y también es uno de los delanteros de moda en Europa. El futbolista del Sporting de Lisboa sigue haciendo ruido en Portugal y sus cifras ya le llevan a sentarse en la mesa de nombres mayúsculos, tales como Harry Kane, Erling Haaland e inclusive, Kylian Mbappé. Figuras de la élite. Pero ahí también se encuentra el samario, al punto de comenzar a agitar el mercado y despertar el interés de la Premier League.

Goles son amores y la relación entre Suárez y la afición del Sporting de Lisboa es como una pareja recién casada. Cada partido es sinónimo de luna de miel, y quedó más que demostrado en el reciente triunfo sobre Estoril, en donde Luis Javier se reportó con un doblete para alcanzar los 22 gritos en la Primeira Liga, superando en la tabla de artilleros al griego Pavlidis, que cuenta con 20.

Con la data no se discute. Y un más reciente estudio por parte de la plataforma de Opta ha dejado ver que Suárez no deja pasos, sino huellas en el camino. Y huellas difíciles de borrar. Porque a esta altura de la temporada -sólo se incluyen partidos de ligas locales-, Luis Javier ha disputado 23 juegos con el Sporting, facturando 22 tantos y cuatro asistencias, un registro que supera al mejor de la liga francesa (Greenwood, 14 goles y 4 asistencias) y al de la Serie A (Lautaro, 14 dianas y 4 asistencias).

Cabeza a cabeza con Haaland y Mbappé

Al margen de Harry Kane, que en 24 compromisos con el Bayern ha alcanzado el umbral de 30 festejos y cinco asistencias, tanto el curso de Mbappé con el Madrid, como el de Haaland en el City, hacen ver que la temporada de Suárez es de un killer de antaño. Mientras el francés presenta 23 anotaciones y cuatro asistencias en 23 cotejos, el noruego ha disputado 27 partidos, consiguiendo 22 tantos y siete asistencias.

