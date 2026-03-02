Comunicaciones toma ventaja y empieza a soñar a la altura de su nombre

¿Se acabó el fantasma del descenso y vuelve el sueño del título?

Comunicaciones dio un paso decisivo en la jornada 10 del Clausura 2026 y empieza a mirar el panorama con otros ojos. El triunfo 3-1 ante Guastatoya no solo lo consolidó en la pelea por el liderato del torneo, sino que también le permitió sacar una ventaja clave en la tabla acumulada, el verdadero objetivo que marcó su semestre: alejarse del descenso. Hoy, el equipo de Marco Antonio “Fantasma” Figueroa ya no juega con la soga al cuello.

En la tabla del Clausura, los Cremas suman 19 puntos en 10 jornadas (seis triunfos, un empate y tres derrotas) y se ubican en el segundo lugar, apenas a uno del líder Cobán Imperial (20) y por encima de Municipal (18). El cierre de la fecha dejó un escenario atractivo en la parte alta, con cuatro equipos separados por apenas tres unidades, lo que mantiene viva la pelea por el primer puesto en esta fase regular.

Pero más allá del presente inmediato, el verdadero golpe lo dio en la acumulada. Comunicaciones llegó a 39 puntos y se mantiene noveno, pero ahora con cinco unidades de ventaja sobre Guastatoya (34). Además, seis sobre Mictlán (33) y ocho sobre Marquense (31), los equipos que hoy estarían descendiendo. Esa distancia no es definitiva, pero sí representa un colchón que cambia la narrativa de un club que hace semanas miraba con angustia la zona roja.

El trabajo del Fantasma empieza a rendir frutos. El equipo ha ganado confianza, muestra mayor contundencia ofensiva y, sobre todo, ha sabido responder en duelos directos por la permanencia. El triunfo ante Guastatoya fue más que tres puntos: fue un mensaje claro de que el objetivo principal está encaminado y que el grupo ha entendido la urgencia del momento.

Con el descenso un poco más lejos, Comunicaciones puede empezar a pensar en algo más ambicioso: pelear arriba como lo exige su historia. Si mantiene la regularidad y sostiene esta racha positiva, el equipo albo no solo asegurará la categoría con anticipación, sino que también podrá soñar con disputar el título del Clausura 2026. Por primera vez en el torneo, los Cremas vuelven a estar a la altura de su nombre.

