¿Qué pasaría si Irán no participa en el Mundial?

¿Qué pasa si Irán no participa en el Mundial? | Reuters

Autor: Henry Bushnell

Los continuos ataques militares estadounidenses e israelíes contra Irán han sumido a Oriente Medio en la incertidumbre. El bombardeo de varias ciudades importantes de Irán, que se prevé que dure de cuatro a cinco semanas si es necesario, según el presidente estadounidense Donald Trump, ha causado la muerte del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y también ha provocado represalias.

En ese contexto, las consecuencias para el Mundial de fútbol de este verano en Estados Unidos, Canadá y México pueden parecer triviales. Sin embargo, los acontecimientos de las últimas 48 horas han suscitado dudas sobre si Irán enviará un equipo al torneo o si el gobierno estadounidense —que ya ha prohibido a los ciudadanos iraníes viajar a Estados Unidos, aunque con una excepción para los equipos deportivos— restringirá la participación de Irán.

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, el organismo rector del fútbol mundial, declaró el sábado: “Por supuesto, nuestro objetivo es tener una Copa Mundial segura con la participación de todos”. Una fuente de la FIFA con conocimiento del asunto declaró a The Athletic Sunday que los planes no han cambiado.

Sin embargo, el presidente de la federación iraní de fútbol, ​​Mehdi Taj, declaró a los medios estatales locales que, “tras este ataque, no podemos esperar que la Copa Mundial se presente con esperanza”, según Associated Press y otras traducciones. Añadió que los “jefes deportivos” decidirían sobre la participación.

La Copa Mundial, propiedad de la FIFA y gestionada por ella, está programada para comenzar el 11 de junio. Irán tiene previsto jugar sus tres partidos del Grupo G en Estados Unidos: contra Nueva Zelanda (15 de junio en el Estadio SoFi, cerca de Los Ángeles), Bélgica (21 de junio en el SoFi) y Egipto (26 de junio en el Lumen Field de Seattle).

¿Qué sucede si Irán no puede o no quiere participar?

¿Por qué no participaría Irán? ¿Podría el gobierno estadounidense vetar al equipo?

Hay varias razones posibles:

Irán podría, en esencia, boicotear la Copa Mundial en respuesta a los ataques estadounidenses.

en respuesta a los ataques estadounidenses. Varias entidades podrían decidir que, por diferentes razones, la participación del equipo no es segura.

El gobierno estadounidense también podría restringir su participación.

La administración Trump, tanto en 2018 como durante el último año, ha afirmado repetidamente que todos, desde los equipos hasta los aficionados, son bienvenidos a esta Copa Mundial. En una carta de 2018 firmada por Trump, un mes antes de que Norteamérica obtuviera la sede, el presidente citó Juegos Olímpicos y Copas Mundiales anteriores en Estados Unidos y declaró: “Confío en que Estados Unidos albergará la Copa Mundial de la FIFA 2026 de una manera igualmente abierta y festiva, y que todos los atletas, oficiales y aficionados elegibles de todos los países del mundo podrán ingresar a Estados Unidos sin discriminación”.

Sin embargo, no está claro si el gobierno estadounidense ha firmado alguna vez una garantía vinculante o si Trump se sentiría obligado a cumplirla. Ya ha prohibido la entrada a viajeros de Irán y otros tres países participantes en la Copa Mundial, con excepciones limitadas para “cualquier atleta o miembro de un equipo deportivo, incluyendo entrenadores, personas que desempeñan una función de apoyo necesaria y familiares directos, que viajen para la Copa Mundial, los Juegos Olímpicos u otro evento deportivo importante”. Y en otoño, a varios delegados iraníes se les denegaron las visas antes del sorteo de la Copa Mundial de diciembre.

Al preguntársele por qué, Andrew Giuliani, jefe del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la Copa Mundial, declaró: “oda decisión sobre visas es una decisión de seguridad nacional”. Si la FIFA no pudo intervenir y revocar esas decisiones, probablemente no pudo evitar que la administración Trump prohibiera la entrada a personas o incluso a un equipo completo antes del torneo.

¿Qué pasará si Irán declina participar?

Si Irán no pudiera o no quisiera participar, las regulaciones de la FIFA otorgan al organismo rector del fútbol mundial amplia discreción para convocar un equipo de reemplazo o ajustar el torneo en consecuencia.

El Artículo 6 del reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026, publicado el año pasado, aborda los casos de no participación, pero con poca especificidad.

El Reglamento 6.5 aborda la “fuerza mayor”, una fuerza irresistible o un evento imprevisto: “Si una Asociación Miembro Participante se retira o un partido no puede disputarse o se suspende como resultado de fuerza mayor, el organismo organizador autorizado de la FIFA (incluido el Centro de Operaciones del Torneo) decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias”.

El Reglamento 6.7 establece: “Si alguna Asociación Miembro Participante se retira o es excluida de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la FIFA decidirá al respecto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias. La FIFA podrá decidir reemplazar a la Asociación Miembro Participante en cuestión por otra asociación”.

Por lo tanto, la FIFA tendría básicamente dos opciones si Irán se retirara: por decisión propia o por la fuerza. La FIFA podría cancelar los partidos de Irán y ajustar las reglas para que el Grupo G se considere un grupo de tres equipos, o podría reemplazar a Irán con la selección de otra nación.

Encontrar un reemplazo sería complicado por el tiempo. Parece improbable que Irán, como país y como selección nacional, tenga clara su participación en la Copa Mundial en un futuro próximo. Con Trump buscando un cambio de régimen y vacíos de poder en el país, los expertos creen que las implicaciones de los ataques del sábado para la Copa Mundial son inciertas en el futuro cercano.

Por lo tanto, cualquier retiro sería relativamente de última hora. La FIFA y su reemplazo elegido estarían luchando por completar preparativos, contratos y acuerdos que suelen tardar meses en completarse.

¿Qué equipos podrían reemplazar a Irán en el Mundial?

El formato de la clasificación asiática para la Copa Mundial dificulta la elección de un reemplazo por méritos propios. Irán se clasificó cómodamente al ganar el Grupo A en la tercera ronda de clasificación de Asia. Uzbekistán, el segundo clasificado, también obtuvo una plaza automática.

Los equipos tercero y cuarto, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, pasaron a una cuarta ronda, donde Qatar finalmente aseguró su clasificación para la Copa Mundial. Emiratos Árabes Unidos, por otro lado, perdió un repechaje contra Irak, que, con esa victoria, se aseguró un lugar en otro repechaje: el repechaje intercontinental en México a finales de este mes.

Irak se enfrentará a Bolivia o Surinam el 31 de marzo cerca de Monterrey, con un puesto en la Copa Mundial en juego. Si Irak gana ese repechaje, Emiratos Árabes Unidos presumiblemente sería el siguiente en la lista como posible reemplazo de Irán. Si Irak pierde el repechaje, se podría elegir a Irak o Emiratos Árabes Unidos.

O bien, la FIFA buscaría fuera de Asia. Podría elegir al perdedor del repechaje intercontinental (Bolivia o Surinam). Bajo las propias reglas de la FIFA, podría hacer lo que quisiera.

¿Existen precedentes de equipos de reemplazo en las Copas Mundiales?

No existe precedente de Mundiales en la era moderna. La última vez que países se retiraron de un Mundial tras la clasificación fue en 1950. Ese año, Escocia y Turquía se retiraron antes del sorteo, India y Francia también lo hicieron después, y el primer torneo posterior a la Segunda Guerra Mundial contó con la participación de tan solo 13 equipos, divididos en dos grupos de cuatro, uno de tres y uno de dos.

El precedente moderno más relevante es la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025. En marzo pasado, menos de tres meses antes del inicio del novedoso torneo, la FIFA expulsó al León, equipo mexicano clasificado, alegando las normas de propiedad de varios clubes. Las apelaciones se prolongaron hasta principios de mayo.

Cuando el Tribunal de Arbitraje Deportivo rechazó dichas apelaciones, el 6 de mayo, la FIFA, tras meses debatiendo alternativas, anunció que el Club América (como el equipo mexicano mejor clasificado) y el LAFC (como el equipo que perdió contra León dos años antes en la final de la Concacaf que originalmente le dio su lugar) competirían en un desempate a un solo partido el 31 de mayo por el último puesto en el torneo. El LAFC ganó la eliminatoria y reemplazó a León en el Grupo D.

En teoría, la FIFA podría organizar una eliminatoria similar para reemplazar a Irán si fuera necesario. Sin embargo, el Mundial requiere una planificación logística mucho mayor que el Mundial de Clubes. Nombrar un equipo sustituto con pocas semanas de antelación conllevaría dificultades.

¿Podría el ataque estadounidense poner en peligro la organización del Mundial en el país?

Es improbable. Por supuesto, no hay precedentes de que un anfitrión del Mundial bombardee a un país participante menos de cuatro meses antes del torneo. Sin embargo, no parece haber preocupaciones de seguridad en Estados Unidos continental derivadas del conflicto.

Y nadie en la FIFA ha sugerido que el organismo rector considere la reubicación de los partidos como sanción por el ataque militar. Y no se conoce ninguna regulación que obligue a la FIFA a actuar.

Otros países podrían boicotear el ataque, pero la reacción internacional al ataque ha sido mixta, lejos del tipo de condena unánime que llevaría a llamamientos significativos a un boicot generalizado.

