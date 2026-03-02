Pico y placa en Bogotá para este martes, 3 de marzo de 2026: horarios, restricciones y vehículos exentos

El sistema de rotación acostumbrado se mantiene, así que los conductores deben estar atentos a su turno de prohibición.

Vía en Bogotá. – Luisa González, Reuters.

La primera semana de marzo avanza con la medida del pico y placa en Bogotá bajo los lineamientos acostumbrados. El sistema de rotación intercalada que depende de la terminación de la matrícula se mantiene, llevando a que los residentes de la capital del país deban buscar alternativas para completar sus desplazamientos durante los días hábiles.

¿Qué vehículos tienen pico y placa en Bogotá este martes, 3 de marzo de 2026?

Los vehículos particulares que tengan matrículas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0 tendrán que cumplir con la restricción y no podrán circular dentro de los horarios establecidos.

¿Cuáles son los horarios del pico y placa en Bogotá?

La prohibición para los vehículos con turno empieza a las 6:00 a.m. y acaba a las 9:00 p.m. Esto lleva a que las personas deban buscar medios de transporte alternativos o a modificar su rutina para transitar por fuera de la franja.

Qué excepciones aplican al pico y placa de Bogotá?

Hay varios casos en los que un vehículo puede estar exento de cumplir con la medida. De entrada, las motocicletas ni los carros con motor eléctrico deben acogerse, así como los que normalmente sí deben cumplir con la medida y hagan pago del pico y placa solidario.

Además, vehículos que prestan funciones como servicios médicos, de seguridad, personal diplomático, prensa y desplazamiento de personas en condición de discapacidad pueden contar con un permiso especial tramitado previamente.

¿Qué sanciones se aplican por incumplir el pico y placa en Bogotá?

Las incomodidades que implica ser sorprendido evadiendo el pico y placa comprenden un comparendo de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, que equivale a $875.452,50. Lo más grave es que la normativa vigente contempla la inmovilización del vehículo, gastos de grúa y el pago por parqueadero durante los días que se encuentre en los patios.

