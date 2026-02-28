APOEL derrota al AEL Limassol de Memo Ochoa y lo aleja de la pelea en Chipre

El equipo del portero mexicano pierde 3-2 en casa y queda prácticamente fuera de la lucha por el campeonato

El APOEL dio un golpe en la jornada 24 de la Primera División de Chipre al imponerse 3-2 al AEL Limassol de Guillermo Ochoa en el Alphamega Stadium. El resultado impacta en la tabla y complica el panorama del equipo del portero mexicano en la recta final del torneo.

El conjunto visitante tomó ventaja antes del descanso y sostuvo la diferencia en momentos clave del segundo tiempo. AEL reaccionó, pero no logró revertir el marcador ante su gente. El 0-1 cayó al minuto 40. Daniel Mancini ganó la espalda de la defensa, ingresó al área y cruzó su disparo. Memo Ochoa alcanzó a tocar el balón, pero no logró desviarlo lo suficiente y el esférico terminó en el fondo de la red.

El golpe llegó en un momento clave del primer tiempo y obligó al AEL a modificar su postura para la segunda mitad. El empate se dio al minuto 57. Leo Natel ejecutó un tiro libre directo y superó a la barrera con un disparo potente que terminó en el 1-1.

La igualdad duró poco o nada. Al 58’, el recién ingresado David Abagna remató a primer poste. Ochoa hizo contacto con el balón, pero no consiguió contenerlo y el 2-1 subió al marcador.

Al minuto 80, APOEL sentenció el encuentro. Centro al área, recepción de Stefan Drazic, control y definición a la derecha ante la salida de Ochoa para el 3-1.

El AEL no bajó los brazos y encontró un penalti al minuto 88. Sérgio Conceição cobró desde los once pasos y marcó el 3-2, pero el tiempo restante no alcanzó para más.

Con este resultado, AEL Limassol se queda con 33 puntos en el séptimo lugar, lo que complica sus aspiraciones en la liga. El APOEL llega a 42 unidades y se mantiene en la pelea por los puestos altos de la clasificación en la Primera División de Chipre, asegurando su lugar en la lucha por el título.

Para Guillermo Ochoa, el partido representó una noche exigente bajo los tres postes, en un duelo que tuvo impacto directo en la lucha por el campeonato, quedando el AEL prácticamente sentenciado a pelear por no descender.

