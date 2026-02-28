Achuapa vs Cobán Imperial en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El partido entre Achuapa y Cobán Imperial se jugará en el Estadio Winston Pineda por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro enfrenta a dos equipos que se mantienen cerca de los primeros puestos de la clasificación general y que buscan puntos para consolidarse en la parte alta.

Achuapa llega a este duelo tras empatar 0-0 con Xelajú MC en su último partido disputado. El conjunto suma 15 puntos con cuatro victorias, tres empates y dos derrotas en lo que va del torneo. En sus recientes resultados, el equipo ha logrado rescatar unidades tanto como local como visitante, lo que le ha permitido mantenerse competitivo en la tabla de posiciones.

Por su parte, Cobán Imperial viene de vencer 2-0 a Deportivo Malacateco en su juego más reciente, y con ese resultado alcanzó 17 puntos en la clasificación. El líder del Clausura 2026 ha obtenido cinco victorias, dos empates y dos derrotas, con un balance de goles favorable. Para este compromiso en el Estadio Winston Pineda, el equipo cobanero buscará sostener su buen momento y llevarse puntos fuera de casa.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Achuapa vs Cobán Imperial de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Achuapa y Cobán Imperial está programado para el domingo 1 de marzo a las 15:00 horas y se disputará en el Estadio Winston Pineda. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de la multiplataforma de Claro Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Achuapa vs Cobán Imperial hoy

Ni Achuapa ni Cobán Imperial tendrán jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Rafael Loredo y Martín García no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

: Ederson Cabezas, Dayron Suazo, Mathius Gaitán, Carlos Santos, Yeison Carabalí, Randall Corado, Edgar Macal, Kevin Tiul, Alexis Matta, Carlos Mejía, Jomal Williams. : Rafael Loredo. Cobán Imperial: Tomás Casas, Luis De León, Thales Moreira, Carlos Flores, Eduardo Soto, Byron Leal, Ángel Cabrera, Yonathan Morán, Steven Paredes, Janderson Pereira, Uri Amaral. DT: Martín García.

Antecedentes y últimos resultados del Achuapa vs Cobán Imperial en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Achuapa y Cobán Imperial:

26 de octubre de 2025 | Achuapa 2-1 Cobán Imperial | Torneo Apertura

16 de agosto de 2025 | Cobán Imperial 2-2 Achuapa | Torneo Apertura

19 de abril de 2025 | Cobán Imperial 3-2 Achuapa | Torneo Clausura

16 de febrero de 2025 | Achuapa 0-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

17 de marzo de 2024 | Achuapa 1-2 Cobán Imperial | Torneo Clausura

