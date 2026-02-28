México vs Santa Lucía, en vivo: horario y dónde ver la Concacaf Women’s Championship

La selección mexicana femenil afronta su segundo compromiso del torneo en el Daren Sammy Cricket Ground con la mira puesta en los tres puntos

México vs Santa Lucía en vivo la Concacaf Women's Championship .

La selección mexicana femenil vuelve a la actividad oficial en las eliminatorias rumbo al Campeonato W de Concacaf 2026. Tras un debut con goleada que marcó diferencia en el Grupo A, el equipo dirigido por Pedro López enfrenta a Santa Lucía en la jornada 2 con el objetivo de mantener el paso perfecto y acercarse a la siguiente fase del torneo.

El encuentro representa un paso clave en la ruta hacia el Mundial Femenil de Brasil 2027 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Con una base consolidada de jugadoras de la Liga MX Femenil y futbolistas que militan en el extranjero, el Tri busca confirmar su condición de favorito en el sector y sumar tres puntos más fuera de casa.

México Femenil vs Santa Lucía: ¿Cuándo, dónde y a qué hora juegan por la jornada 2 de las eliminatorias Concacaf?

El Tri Femenil enfrentará a Santa Lucía el lunes 2 de marzo de 2026 en el Daren Sammy Cricket Ground en Gros Islet, Santa Lucía. El partido corresponde a la segunda jornada del Grupo A de las Eliminatorias Concacaf W 2025/26, que es la fase de clasificación hacia el Campeonato W Concacaf 2026 y, de ahí, hacia el Mundial Femenil de Brasil 2027. El duelo está programado para iniciar a las 13:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Quiénes son las convocadas de México para este partido oficial de la selección femenil?

La dirección técnica del Tri Femenil, encabezada por Pedro López, dio a conocer una lista de 23 jugadoras para los compromisos oficiales de la fecha FIFA, que incluyen el duelo contra Santa Lucía y un amistoso contra Brasil.

Porteras:

Esthefany Barreras (Pachuca)

Blanca Félix (Chivas)

Itzel Velasco (América)

Defensas:

Greta Espinoza (Tigres)

Aaliyah Farmer (Chicago Stars)

Nicolette Hernández (Boston Legacy)

Ivonne Gutiérrez (Cruz Azul)

Reyna Reyes (Portland Thorns)

Kenti Robles (Pachuca)

Kimberly Rodríguez (América)

Rebeca Bernal (Washington Spirit)

Mediocampistas:

Alexia Delgado (Tigres)

Karla Nieto (Pachuca)

Fátima Servín (Rayadas)

Alice Soto (Rayadas)

Diana García (Rayadas)

Scarlett Camberos (América)

Delanteras:

Jasmine Casárez (Chivas)

Charlyn Corral (Pachuca)

Diana Ordóñez (Tigres)

Jacqueline Ovalle (Orlando Pride)

Kiana Palacios (América)

Montserrat Saldívar (América)

¿Se transmite por TV abierta? Canales y dónde ver en vivo al tricolor femenil vs Santa Lucía

El partido no será transmitido por televisión abierta en México. La señal en cable y streaming será a través de ESPN y se podrá seguir en vivo desde la app de Disney+. Además de que en Claro Sports tendremos toda la cobertura.

¿Cómo le fue a México en el debut del Concacaf Women’s Championship y por qué fue histórico?

En la primera fecha de las eliminatorias, México Femenil debutó con una impresionante goleada de 14-0 sobre San Vicente y las Granadinas, imponiendo un claro dominio ofensivo.

Ese resultado lo colocó como líder momentáneo del Grupo A y marcó un arranque contundente en la búsqueda de la clasificación hacia el Campeonato W Concacaf 2026 y, posteriormente, al Mundial Femenil Brasil 2027.

¿Cuál es el formato del Concacaf Women’s Championship?

Las eliminatorias (Qualifiers) 2025/26 son una fase preliminar en la que 29 selecciones nacionales compiten en seis grupos por el primer lugar de cada sector.

Los seis ganadores de grupo avanzan al Campeonato Concacaf W 2026, donde se sumarán a Estados Unidos y Canadá, que ya tienen su boleto asegurado a la fase final por ranking de la confederación.

El Campeonato W Concacaf 2026 definirá a los representantes de la región en el Mundial Femenil de la FIFA Brasil 2027 y otorgará plazas para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

