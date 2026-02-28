Aurora vs Mixco en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

El partido entre Aurora y Mixco se jugará este domingo 1 de marzo en el Estadio Guillermo Slowing por la jornada 10 del Torneo Clausura de la Liga Nacional de Guatemala. El duelo enfrenta a dos equipos que buscan sumar en la parte media de la tabla. Aurora llega en la séptima posición con 12 puntos, mientras que Mixco es décimo con 9 unidades, en una clasificación que se mantiene ajustada.

Aurora afronta este compromiso tras empatar 0-0 ante Marquense en su presentación más reciente. El equipo capitalino suma tres victorias, tres empates y tres derrotas en el campeonato, con nueve goles a favor y doce en contra. En casa ha conseguido resultados importantes y buscará aprovechar esa condición para seguir en zona de pelea por los puestos de clasificación.

Mixco, por su parte, viene de empatar 2-2 frente a Mictlán en su último encuentro del Clausura 2026. El conjunto chicharronero registra dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con diez goles anotados y catorce recibidos. Como visitante intentará sumar puntos que le permitan acortar distancia con los equipos que lo superan en la tabla.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Aurora vs Mixco de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Aurora y Mixco está programado para el domingo 1 de marzo a las 11:00 horas y se disputará en el Estadio Guillermo Slowing. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Aurora vs Mixco hoy

Aurora no podrá contar con José Luis Vivas tras ser expulsado en la última jornada ante Mixco. Por su parte, Mixco no tendrá jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Saúl Phillip y Fabricio Benítez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Aurora : Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Jairo Soriano, Allan García, Jafet Soriano, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato, Diego Ruiz, Alex Díaz,. DT : Saúl Phillip.

: Liborio Sánchez, José Manuel Lemus, Jairo Soriano, Allan García, Jafet Soriano, Daniel Baján, Gabriel Grajeda, Eddie Ibargüen, Nicolas Lovato, Diego Ruiz, Alex Díaz,. : Saúl Phillip. Mixco: Kevin Moscoso, Jeshua Urizar, Allen Yanes, Manuel Moreno, Facundo González, Edilson Reyes, Gabriel Arce, Esnaydi Zúñiga, Esteban García, Nicolás Martínez, Yonathan Pozuelos. DT: Fabricio Benítez.

Antecedentes y últimos resultados del Aurora vs Mixco en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Aurora y Mixco:

30 de noviembre de 2025 | Aurora 1-0 Mixco | Torneo Apertura

20 de septiembre de 2025 | Mixco 2-2 Aurora | Torneo Apertura

