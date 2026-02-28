Irán y el Mundial 2026: tensión geopolítica y su impacto en la fase de grupos en Estados Unidos

Escalada militar del 28 de febrero, tensiones por visados y tres partidos de Irán programados en territorio estadounidense

La FIFA respondió a la situación en Irán | Fabrice Coffrini/AFP

El sábado 28 de febrero de 2026 marcó un punto de inflexión en la tensión entre la República Islámica de Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel. Durante las primeras horas del día, fuerzas estadounidenses e israelíes lanzaron ataques aéreos coordinados contra objetivos estratégicos en territorio iraní.

Este escenario militar y diplomático irrumpe de manera directa en la organización de la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México, y en el que Irán tiene programados todos sus partidos de fase de grupos en territorio estadounidense.

Visas y tensión diplomática

Las fricciones entre Washington y Teherán ya se habían manifestado meses antes del conflicto armado, durante el proceso del sorteo final celebrado el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington D.C.

La Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) solicitó nueve visados para su delegación oficial. De acuerdo con el reporte, inicialmente sólo cuatro fueron aprobados. Entre los casos más relevantes, el presidente de la federación, Mehdi Taj, y el director ejecutivo de la selección, Mehdi Kharati, recibieron negativa de visado.

Las autoridades estadounidenses fundamentaron las restricciones en razones de seguridad nacional y en la Orden Ejecutiva de junio de 2025 que limita la entrada de ciudadanos de 12 países, incluido Irán. El documento contempla excepciones para atletas y personal directamente vinculado a eventos deportivos de magnitud mundial, lo que permitió la presencia de una delegación reducida tras la mediación de la FIFA.

La FFIRI calificó la situación como una postura política y planteó la posibilidad de boicotear el sorteo. Finalmente, la participación se concretó bajo garantías de la FIFA de que el torneo debía mantenerse al margen de la confrontación política.

Partidos de Irán en Estados Unidos

El sorteo determinó que Irán integrará el Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Los tres encuentros se disputarán en Estados Unidos, país que actualmente lidera operaciones militares contra territorio iraní. Esta circunstancia genera una situación inédita en términos deportivos y diplomáticos.

15 de junio de 2026 : Irán vs. Nueva Zelanda – SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles).

: Irán vs. Nueva Zelanda – SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles). 21 de junio de 2026 : Bélgica vs. Irán – SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles).

: Bélgica vs. Irán – SoFi Stadium, Inglewood (Los Ángeles). 26 de junio de 2026: Egipto vs. Irán – Lumen Field, Seattle.

En el escenario actual, la política migratoria estadounidense representa un factor adicional para los aficionados iraníes residentes en su país, quienes enfrentan mayores obstáculos para obtener visados de turista. Mientras que jugadores y cuerpo técnico cuentan con exenciones respaldadas por acuerdos deportivos, los seguidores no disponen de las mismas garantías.

El partido del 26 de junio en Seattle añade un elemento adicional: el comité organizador local lo designó como “Pride Match”, en coincidencia con el fin de semana del Orgullo en la ciudad. Tanto Irán como Egipto presentaron quejas formales ante la FIFA, solicitando que no se incluyan actividades temáticas vinculadas al movimiento LGBTQ+ dentro del evento. La FIFA indicó que no hay previstas ceremonias oficiales en el campo, pero permitirá el ingreso de banderas del arcoíris como símbolos sociales, siguiendo precedentes anteriores.

FIFA monitorea la situación

Mattias Grafström, secretario general de la FIFA, señaló que el organismo seguirá de cerca la evolución de la situación internacional de cara al Mundial 2026. Durante la Asamblea General Anual de la IFAB en Cardiff, explicó que todavía es temprano para hacer comentarios a fondo sobre posibles escenarios, pero dejó en claro que la FIFA continúa enfocada en la organización y seguridad del torneo.

También precisó que el organismo mantiene comunicación constante con los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá, subrayando que la prioridad es garantizar la seguridad de las selecciones, los aficionados y todo el personal involucrado, con el objetivo de que la competencia se lleve a cabo con normalidad y con la participación de todos los equipos clasificados.

Un Mundial atravesado por la geopolítica

Irán aseguró su clasificación en marzo de 2025 al liderar su grupo en las eliminatorias asiáticas, alcanzando su séptima participación histórica y cuarta consecutiva en Copas del Mundo. Sin embargo, la coyuntura derivada del conflicto armado del 28 de febrero de 2026 sitúa a su selección en un escenario de incertidumbre.

El desarrollo de la fase de grupos en Estados Unidos, las restricciones migratorias, la tensión diplomática y el contexto regional convierten la participación iraní en uno de los focos más sensibles del Mundial 2026. A pocos meses del inicio del torneo, la intersección entre deporte y geopolítica vuelve a colocarse en el centro de la agenda internacional.

Te puede interesar