Xelajú MC vs Mictlán en vivo: dónde mirar la Liga de Guatemala 2026

Canal de TV, streaming y cómo seguir el encuentro minuto a minuto.

Xelajú MC Mictlán, Liga de Guatemala, en vivo y en directo | Claro Sports

El partido entre Xelajú MC y Mictlán se disputará en el estadio Mario Camposeco por la jornada 10 del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. El encuentro enfrenta a dos equipos con metas distintas en la tabla. Xelajú se encuentra en la quinta posición con 14 puntos, mientras que Mictlán suma 9 unidades y busca acercarse a la zona media de la clasificación.

Xelajú MC llega a este compromiso tras empatar 0-0 frente a Deportivo Achuapa en su último partido. Los superchivos registran cuatro victorias, dos empates y tres derrotas, con 13 goles anotados y 7 recibidos. En condición de local ha logrado resultados importantes durante el torneo, lo que le permite sostenerse en la pelea por los primeros puestos del Clausura 2026.

Por su parte, Mictlán viene de empatar 2-2 ante Deportivo Mixco en su presentación más reciente. El conjunto conejero acumula dos triunfos, tres empates y cuatro derrotas, con 8 goles a favor y 12 en contra. Como visitante intentará sumar puntos que le permitan mejorar su posición en la tabla y mantener opciones en el campeonato.

¿A qué hora juegan y dónde mirar Xelajú MC vs Mictlán de la jornada 10 de la Liga de Guatemala?

El encuentro entre Xelajú MC y Mictlán está programado para el domingo 1 de marzo a las 18:00 horas y se disputará en el Estadio Mario Camposeco. Para seguir todas las acciones del partido en vivo y en directo lo podrás hacer a través de TIGO Sports.

¿Alineaciones confirmadas? Así juegan Xelajú MC vs Mictlán hoy

Ni Xelajú MC ni Mictlán tendrán jugadores suspendidos para este partido de la décima fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Se estima que Roberto Hernández y Gabriel Álvarez no harán muchas variantes con respecto al equipo que venían presentando.

Xelajú MC : Nery Lobos, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, José Castañeda, José Javier Longo, Yilton Díaz, Antonio López, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Joffre Escobar. DT : Roberto Hernández.

: Nery Lobos, Manuel Romero, Widvin Tebalan, Javier González, José Castañeda, José Javier Longo, Yilton Díaz, Antonio López, Juan Cardona, Ricardo Márquez, Joffre Escobar. : Roberto Hernández. Mictlán: John Faust, Jonas Herrarte, Pablo Meza, Renny Folleco, William Ramírez, Juan Carlos Escobar, Brandon Rivas, Osman Salguero, Kendel Herrarte, William Fajardo, Sebastián Colón. DT: Gabriel Álvarez.

Antecedentes y últimos resultados del Xelajú MC vs Mictlán en Liga de Guatemala

Estos fueron los resultados de los últimos encuentros que disputaron Xelajú MC y Mictlán:

11 de octubre de 2025 | Micltán 2-1 Xelajú MC | Torneo Apertura

2 de agosto de 2025 | Xelajú MC 0-0 Mictlán | Torneo Apertura

12 de abril de 2017 | Xelajú MC 2-3 Mictlán | Torneo Clausura

15 de febrero de 2017 | Mictlán 1-0 Xelajú MC | Torneo Clausura

26 de octubre de 2016 | Mictlán 1-2 Xelajú MC | Torneo Apertura

