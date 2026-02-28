Berterame asegura que jugar en la MLS no le corta las aspiraciones de estar en el Mundial 2026

El delantero asegura que su decisión de dejar Monterrey fue deportiva, que habló con el Vasco Aguirre y que espera jugar la Copa del Mundo

Por: José Armando Rodríguez

Germán Berterame aseguró que su llegada al Inter Miami responde a un desafío deportivo y que su meta principal es disputar la Copa del Mundo con la selección mexicana. El delantero afirmó que tomó la decisión junto a su familia y que se siente respaldado por Javier Aguirre en este nuevo paso de su carrera.

“Estoy sumamente contento con esa decisión, tanto yo como la familia. Trabajamos duro para poder llegar al Mundial”, señaló el atacante, quien confirmó que habló con el técnico del Tri antes de concretar su llegada a la MLS. “Sí, obviamente estuve platicando con él y me tiró para adelante. Mientras siga manteniendo el nivel que vengo teniendo, seguiré yendo”, explicó.

Berterame destacó el impacto que tiene compartir vestuario con figuras como Lionel Messi y Luis Suárez. Sobre el argentino, fue claro: “Estando al lado de él te da un plus, ganas de seguir mejorando, de no aflojar. Él te impulsa eso”. En el caso del delantero uruguayo, reconoció que representa un aprendizaje constante. “Cada entrenamiento saco lo mejor de él: los controles, la definición, la paciencia dentro del área”.

Al explicar su salida de Monterrey, descartó que la decisión fuera económica. “Es deportivo, de saber con quién estás compartiendo vestuario. Fueron tres años hermosos en Monterrey, pero la decisión que tomamos fue lo justo”, afirmó. Además, comparó la intensidad de los clásicos regiomontanos con el duelo ante Orlando. “Todos los clásicos son diferentes, pero no dejan de ser clásicos. Estoy con muchas ganas de jugarlo”.

Sobre su identidad futbolística, el atacante reconoció su vínculo con Argentina, aunque reiteró su compromiso con México. “Me siento argentino porque mantengo esa calma y ahora estoy rodeado de argentinos. Pero también me siento mexicano y eso es lo que me potencia”, comentó.

Berterame descartó que su llegada a la MLS afecte sus aspiraciones mundialistas. “Demuestro dentro de la cancha el nivel que hago y eso me va a llevar al Mundial o no. El cuerpo técnico está viendo eso”, sostuvo. También habló de Álvaro Fidalgo y celebró su proceso con el Tri: “Muy contento por él, esperemos verlo pronto”.

A tres meses de la Copa del Mundo, el delantero dejó claro que su objetivo es mantenerse en la lista del Vasco Aguirre. “Trato de mantener mi nivel y dar lo mejor. Si sigo así, me va a llevar a poder estar en la lista”, concluyó.

